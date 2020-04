Schwarzenegger még az állatait is megmozgatja

Extra

Lokál ,

A Terminátor filmek sztárja, Arnold Schwarzenegger heti több alkalommal is bringára pattan és hosszú kilométereket teker. Kalifornia korábbi kormányzója a közösségi oldalán leírta, hogy nagyon fontos a rendszeres testmozgás a karantén alatt is, de hangsúlyozta, hogy azt is felelősen kell végezni. Rajongóinak egy videót is megmutatott arról, hogy imádott csacsiját, a póniját is rendszeresen megmozgatja. Schwarzenegger kerékpárral üldözte az állatokat a kertben, hogy őket is megtornáztassa. A világhírű színész korábban bejelentette, egyedi maszkokat készíttet és forgalmaztat, a bevételből pedig a koronavírus miatt nehéz helyzetbe kerülő családokat támogatja.