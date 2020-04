Segítsünk az időseknek!

Extra

Holló Bettina ,

A koronavírus az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért nekik különösen fontos, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Amiben csak tudunk, segítsünk nekik, legyen szó családtagról, barátról vagy ismerősről. Intézzük el helyettük a bevásárlást, de a csomagok átadása csak rövid ideig tartson. Fontos, hogy lelki támaszt is nyújtsunk nekik, ezért hívjuk fel őket gyakran, vagy tartsuk velük a kapcsolatot az interneten keresztül. Az idősek is egyre ügyesebben használják a digitális eszközöket, de hívjuk fel a figyelmüket a csalók által jelentett veszélyekre. A leghitelesebb információkat a koronavirus.gov.hu oldalon találják, amelyekről a Lokál is folyamatosan beszámol. Mondjuk el nekik, hogy ha tüneteket észlelnek magukon, mindenképpen telefonon és ne személyesen jelezzék a háziorvosnak. Akinek nincs hozzátartozója, aki segítségére lehet, annak pedig az önkormányzat segít.