Sokkoló felvétel készült a New Yorkban halottasházként működő hűtőkamionokról

Külföld

MTI ,

Az amerikai médiában egymást érik azok a mobiltelefonokkal készült képek és videók, amelyek a koronavírus-járvány miatt New Yorkban halottasházként működő hűtőkamionokról készültek.

A város 45 nagy hűtőkamionhoz jutott, ezeket részben vásárolta, részben a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) küldte arra az esetre, ha a kórházak és a halottasházak már nem tudnák hol tárolni a holttesteket.

Keddre a nagyváros valamennyi halottasháza megtelt, ezért felsorakoztatták a hűtőkamionokat. Nem tudni, kik készítették a mobiltelefonos képeket és videókat, de a nagy amerikai televíziós társaságok egymás után mutatták be, ahogyan óriási zsákokban helyezték el felpolcolva a holttesteket. Egy hűtőkamion 44 holttest tárolására alkalmas.

A városban közben nemcsak kórházak céljára emelnek sátrakat, hanem hűtött sátrakat állítanak fel halottasházak céljára is. Mind a hűtőkamionokat, mind a speciális sátrakat a nagy kórházak mellé telepítették – mondta el az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) Aja Worthy-Davis, a halottkémek New York-i irodájának szóvivője. Michael Lanotte, a New York államban lévő ravatalozók igazgatói szövetségének vezetője azt közölte, hogy a speciális kamionok és sátrak elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy az elhunytakat emberséges körülmények között őrizzék, amíg átszállíthatják őket a ravatalozókba.

New York államban szigorították a temetések rendjét is. Egyes temetőkben csakis az elhunyt közvetlen családtagjai, más sírkertekben pedig legfeljebb tízen vehetnek részt a búcsúztatáson.

A Bloomberg News arról számolt be, hogy több amerikai tagállamban a kórházvezetők elbocsátással fenyegetik az orvosokat és az ápolókat, ha a sajtónak nyilatkozva panaszkodnak az egészségügyi berendezések vagy védőruhák hiányára, esetleg a munkakörülményekre. Sok egészségügyi intézményben pedig a vezetők előzetes engedélye nélkül nem is lehet nyilatkozni.

A Bloomberg példákat is sorolt. Ming Lint, aki Washington állam egyik kórházának sürgősségi osztályán dolgozott orvosként, a múlt pénteken bocsátották el, mert nyilatkozott egy újságnak a Facebook közösségi portálon megjelent egyik bejegyzésről, amelyben valaki a vírustesztek és a védőfelszerelések hiányáról írt. Chicagóban egy ápolót azért rúgtak ki, mert e-mailben azt írta a kollégáinak, hogy hatékonyabb védőruhát akar, amikor szolgálatba áll. A manhattani Langone kórházban arra figyelmeztették a dolgozókat, hogy állásvesztéssel járhat, ha engedély nélkül nyilatkoznak.