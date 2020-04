Szélesebb körben érhető el a bértámogatás

Belföld

Lokál ,

A munkahelyvédelmi bértámogatás igényléséhez a www.munka.hu weboldalon már elérhető az új, módosított formanyomtatvány, amelynek segítségével még egyszerűbben kérvényezhető a támogatás, és szerdától még szélesebb körben vehető igénybe – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdán. Fontos változás, hogy a kieső munkaidő ezentúl 15–75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén 8 órás eredeti munkaidőt feltételezve. A bértámogatás a módosítások révén a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is kiterjed. A rendelet tételesen kimondja, hogy a támogatás távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető.