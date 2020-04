Szentkirályi Alexandra: Vigyázzunk egymásra!

Extra

Holló Bettina ,

Vigyázzunk egymásra! – kérte Szentkirályi Alexandra a Kormányinfó Pluszban. A kormányszóvivő válaszolt a legfontosabb kérdésekre is.

A kormányszóvivő felidézte, hogy április 9-én Orbán Viktor bejelentette a kijárási korlátozás meghosszabbítását, melyet a kormány hetente felülvizsgál.

„Erre azért van szükség, mert eddig tudtuk fékezni a járvány terjedését, de a megbetegedések száma még nőni fog” – kezdte a Kormányinfó Pluszban Szentkirályi Alexandra.

„Azért fontos a korlátozások betartása, hogy megfelelően fel tudjunk készülni a fertőzöttek ellátására. Magyarországon is tombol a koronavírus okozta világjárvány, a neheze csak most jön. (…) A kormány minden eszközt megragad, hogy emberéleteket mentsen, egyre több a fertőzött, egyre több az elhunyt, ezért fontos, hogy még több időt nyerjünk. Országszerte készülnek a kórházak a tömeges megbetegedésekre, az egészségügyi és szociális dolgozóknak képzések indultak, folyamatos a további egészségügyi eszközök megrendelése” – mondta a kormányszóvivő, aki válaszolt a felmerülő kérdésekre is.

Miért a vállalkozások támogatása mellett döntött a kormány az egyszeri segélyek helyett?

A kormány céljai a válsághelyzetben sem változtak. A munkában hiszünk, nem a segélyben. Mindenki, aki dolgozni tud és akar, annak kell munkahely. 2010-ben is így indultunk, és harmadára csökkentettük a munkanélküliséget. Egyszer már sikerült, ezért most is ezt az utat követjük. A vállalkozások adják a magyar emberek többségének a munkát, ezért is kell támogatnunk őket. A cél, hogy megtudják őrizni a munkahelyeket, így lesz az embereknek munkája, jövedelme, pénze és megtakarítása.

Mit jelent a rövidített munkaidő?

Ez is egy eszköz, hogy azoknál a vállalkozásoknál se szűnjenek meg a munkahelyek, ahol most kevesebb a munka. Ezért a munkavállalók és a munkáltatók rövidített munkaidőben állapodhatnak meg, amennyiben a cég rendelésállománya 15–50 százalék közötti mértékben csökkent. Az állam ekkor a teljes és a rövidített munkaidő közötti bér 70 százalékát pótolja ki.

Mire számíthatnak a családok ebben a helyzetben?

A kormány több oldalról is segíti a családok megélhetését. A munkahelyek megvédése mellett az év végéig felfüggesztettük a hitelfizetést, és különböző bértámogatási intézkedéseket vezetettünk be. A veszélyhelyzet idejére meghosszabbítottuk a család- és gyermekvédelmi támogatásokat, szociális juttatásokat, amiket akkor is biztosítunk, ha közben lejárnak. A gazdaságvédelmi eszközök egyben családtámogatási eszközök is, hisz a stabil munkahely és a biztos megélhetés minden család számára fontos a kiszámítható élethez.

A tanév végén megszűnik a családi pótlékra való jogosultságom. A helyzetre való tekintettel kaphatom továbbra is?

Igen. A családi pótlékra való jogosultság nem a 2019–2020-as tanév utolsó napjáig, hanem annak a hónapnak a végéig jár, amikor a veszélyhelyzet megszűnik.

Továbbra is igényelhető a CSOK, a babaváró hitel, és az autóvásárlási kedvezmény is?

Igen. Ezek a családtámogatási formák továbbra is rendelkezésre állnak. Egy könnyítést tettünk a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményében. Az ehhez szükséges igazolás nem hat hónap után jár le, hanem a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napon. Így azok, akik gondolkoznak autóvételen, nem kell kapkodniuk. Azok, akik most esetleg home office-ban vannak, kérjék a munkáltatótól a szükséges igazolásokat, ugyanis ezek elektronikus úton eljuttatva is érvényesek lesznek. A munkaadónak ezt kötelessége kiállítani.

Hogyan változnak a családtámogatások?

A kormány a veszélyhelyzet végéig meghosszabbította az éppen lejáró gyermekgondozási, egészségbiztosítási és családtámogatási jogosultságokat, azaz akinek épp most ért volna véget a gyed-, gyes-, gyet-jogosultsága, annak továbbra is folyósítják az ellátást. Sőt, meghosszabbodnak a gyermekek otthongondozási díjához, azaz a GYOD-hoz kapcsolódó határidők, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő szülők jogosultságai a magasabb összegű családi pótlékra.

Kikre vonatkozik a nyelvvizsgamentesség?

A gazdaság újraindításához az országnak szüksége lesz a diplomás munkavállalókra. Ma Magyarországon csaknem 100 ezer jelenlegi és korábbi hallgató van, aki nyelvvizsga hiányában nem tud, nem tudott diplomát szerzeni. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként ők mentesülnek a nyelvvizsga kötelezettség alól. A nyelvvizsgamentesség minden hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31. előtt sikeres záróvizsgát tett vagy tesz. Továbbra is nehéz hetek várnak ránk, vigyázzunk egymásra.