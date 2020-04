Szenzáció: vérplazmából állították elő a vírus ellenanyagát

Belföld

Holló Bettina ,

Tovább emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon, de Müller Cecília országos tiszti főorvos a gyógyítással kapcsolatban fantasztikus eredményről számolhatott be pénteken: hazánkban először, de a világon is az elsők között sikerült a vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát, ami egy súlyos állapotú beteg számára már beadásra is került.

Müller Cecília országos tiszti főorvos korábban emlékeztetett, hogy hazánk évtizedekre visszamenőleg egy kötelező védőoltási rendszert működtet, amivel 12 fertőző megbetegedés ellen tudunk védekezni. Most mindenki abban bízik, hogy a koronavírus ellen is mihamarabb lesz oltóanyag, de addig is védeni, gyógyítani kell az embereket. Az emberi erőforrások minisztere kezdeményezésére még a járvány első szakaszában elindult egy kutatási terv, amely most egy fontos állomáshoz érkezett.

– Magyarországon elsőként, de a világon is az elsők között beadásra került egy olyan súlyos állapotú beteg részére vérplazma, amelyet már felgyógyult betegből nyertek, ami nagy bizakodásra ad okot – közölte Müller Cecília, majd ismertette, hogy ha valaki átesik a betegségen, akkor a szervezete ellenanyagokat termel, és ezeket a vérplazmában lévő ellenanyagokat adják be a még súlyos állapotban lévő betegek részére.

– Nem várunk arra, hogy a szervezet maga termeljen a saját immunrendszerével védekező ellenanyagokat, hanem készen bejuttatunk a szervezetébe a már rendelkezésre álló ellenanyagokat a vérplazma segítségével, és ezzel segítjük őt leküzdeni a fertőzést. Szükségünk van olyan vérplazmára, amely azoktól származik, akik már átestek a betegségen, és nagy valószínűséggel az ő vérük tartalmazza ezeket az ellenanyagokat. Megfogjuk őket keresni, és tisztelettel arra kérjük őket, hogy ha tudnak, akkor segítsenek ebben a harcban – közölte Müller Cecília.

Itt jelentkezhet!

A fertőzésen átesett, már meggyógyult emberek jelentkezését a 30/602-9250 telefonszámon, illetve a [email protected] oldalon várják.

Minden eddiginél több a szabályszegő

Minden eddiginél több, 1905 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt – közölte vasárnap Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Hozzátette: bár a vírus lassabban terjed, mint azt korábban gondoltuk, akkor sem lehetünk felelőtlenek, a szabályokat továbbra is be kell tartanunk. Emlékeztetett, hogy a kijárási korlátozások május 3-áig továbbra is érvényben maradnak. Szombaton is rekordot döntött a szabályszegők száma, aznap 1545 intézkedésről tájékoztatott az operatív törzs. Eközben az igazoltan koronavírusos betegek száma 2500-ra, a betegséggel összefüggésben elhunytak száma pedig 272-re emelkedett Magyarországon. A gyógyultak száma pedig 485 fő nőtt.