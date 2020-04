Szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek május 4-én az érettségik

Belföld

MTI ,

A járványügyi szakemberek is egyetértenek abban, hogy szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek az érettségi vizsgák május negyedikén – közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkára a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.

Felidézte: az oktatási akciócsoport április 9-én tette meg javaslatát az érettségi lebonyolításának módjára, amit a kormány április 15-én fogadott el. A döntés értelmében az idén írásbeli érettségi vizsgákat tartanak. Cél, a személyes kontaktusok számának a minimalizálásával és a megfelelő védőeszközök biztosításával az érettségi biztonságos lebonyolítása – emlékeztetett a köznevelési államtitkár.

Maruzsa Zoltán kiemelte: a kormány május 4. és 21. között jelölte ki az írásbeli érettségi vizsgák időpontját, de nyilvánvalóvá tette, hogy ez a járványhelyzet alakulásának függvényében változhat. A vizsgákat tervezhető módon, a védekezésre alkalmas időpontban kell megszervezni, az időpont meghatározása nem politikai kérdés – rögzítette.

Hozzáfűzte: azt a feladatot kapta, hogy ezzel összefüggésben folytassa le a szükséges egyeztetéseket.

A köznevelési államtitkár elmondta, hogy ezek megtörténtek, kikérte többi között a Nemzeti Pedagógus Kar, a Pedagógusok Szakszervezete, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ és az országos tisztifőorvos véleményét. Külön kiemelte az Országos Diáktanáccsal folytatott online egyeztetést, ahol a 19 résztvevőből 17 szavazott a május 4-i kezdésre. A diákok érettségizni akarnak – jelentette ki Maruzsa Zoltán.

Kitért arra is: előző nap egy tudományos konferencián vett részt, ahol a tanácskozás végén feltett kérdésére az ország legnevesebb járványügyi szakértői is egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy az érettségit meg lehet és minél előbb meg is kell tartani. Mégpedig most, amikor a járvány kontroll alatt van, amikor az aktív esetszám alacsony szinten stabilizálódik.

A kormány adatokon nyugvó, megalapozott döntéseket szeret hozni, mert így születnek a jó döntések – fogalmazott, hangsúlyozva: a fentiek alapján jelenleg nem lát indokot, hogy az érettségi elhalasszák. Az eredetileg kijelölt május negyediki időpontot fenntartják, és a maximális egészségvédelmi intézkedések mellett lebonyolítják az érettségit.

Maruzsa Zoltán minden iskolának és minden pedagógusnak köszönetet mondott a szervezés során eddig tanúsított helytállásért, és minden diáknak eredményes felkészülést kívánt.