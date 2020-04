Szijjártó: Fenn kell tartani a nemzetközi áruszállítás akadálymentességét

Belföld

Fenn kell tartani a nemzetközi áruszállítás akadálymentességét, az ingázóknak pedig továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkavégzés, földművelés céljából átléphessék a határokat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az osztrák, szlovák és cseh kollégájával tartott videokonferencia után a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter a videóban azt mondta: a konferencián tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy több Magyarországon működő nagy gyár újrakezdte működését. Ezeknek a gyáraknak a tulajdonosai a visegrádi országokban (Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon), Németországban és Ausztriában is üzemeltetnek gyárakat, ezért Magyarország készen áll olyan szabályozás megalkotására is, amely lehetővé teszi, hogy az egy vállalatcsoporton belül dolgozók munkavállalási céllal az ingázási sávon kívül is utazhassanak, hiszen ez “mindannyiunk nemzetgazdaságának érdeke” – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy az erre vonatkozó döntés előkészítése folyamatban van.

Kiemelte: az osztrákok és a szlovákok is hozzájárultak ahhoz, hogy az Ausztriában vagy Szlovákiában élő, de iskolába Magyarországra járó, idén érettségiző diákoknak a vizsgák után hazatérve ne kelljen házi karanténba vonulniuk. Ausztria ezt lehetővé teszi az érettségizőket kísérőknek is, Szlovákia azonban erről még nem döntött – tette hozzá.

Jó hírnek nevezte, hogy a szlovákok elálltak attól a tervüktől, hogy negatív koronavírusteszthez kössék az ingázók Szlovákiába történő belépését, a magyarok így ingázás keretében továbbra is szabadon léphetnek át a tíz nyitva tartó átkelőhelyen.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a konferencián Ausztriát arra kérte, hogy az ingázóknak nyissa meg a Jánossomorjánál és az Alsószölnöknél található határátkelőhelyet, Szlovákiától pedig azt, hogy a Tornanádaskánál és a Letkésnél lévő határátkelőhelyen az ingázást, a bánrévei átkelőnél a tranzitforgalmat tegyék lehetővé.

A miniszter beszélt arról is, hogy a négy ország jól együttműködött a külföldi állampolgárok hazahozatalában: sok magyar jöhetett haza a Csehország, Ausztria és Szlovákia által szervezett repülőgépekkel, és ez fordítva is igaz. Jelenleg Észak-Amerikában van sok olyan magyar állampolgár, aki szeretne hazajönni, értük a jövő héten küldenek repülőgépet – mondta.