Szijjártó Péter: Rendkívül szükséges a NATO terrorellenes fellépésének erősítése

A mostani koronavírus-járvány idején rendkívül szükséges, hogy a NATO erősítse a terrorellenes fellépését – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek csütörtökön.

Csütörtökön kezdődött a NATO-tagállamok külügyminiszteri értekezlete videokonferencia keretében.

Ezt megelőzően a tárcavezető kifejtette: most, a világjárvány idején, rendkívüli mértékben megnő a NATO terrorellenes akcióinak, fellépésének jelentősége, mert a terrorizmus az egyik legfőbb kiváltó oka az illegális migrációs hullámoknak. Így a terrorizmussal szembeni fellépés segít az illegális migrációs hullámok féken tartásában is, aminek azért van most nagy jelentősége, mert ezek nemcsak biztonsági, kulturális kockázatot jelentenek, hanem rendkívüli egészségügyi veszélyt is hordoznak, hiszen “a nagy számban illegálisan, ellenőrizetlenül áramló migrációs folyamatok nyomán” a koronavírus-járvány terjedési sebessége jelentősen felgyorsulhat azokon a területeken, azon útvonalak mentén, amelyeket a migránsok használnak – magyarázta.

Hangsúlyozta: ezért most különösen szükséges, hogy a NATO erősítse a terrorellenes fellépését.

Szijjártó Péter kitért rá: az Egyesült Államok és Afganisztán által kötött megállapodás értelmében csökken a NATO-erők létszáma Afganisztánban, “így nekünk is lesznek felszabaduló kapacitásaink, amelyeket más NATO-akciókba készen állunk átcsoportosítani annak érdekében, hogy fenntartsuk Magyarország hozzájárulását” a szövetség terrorellenes törekvéseihez.

Kiemelte: ezért Magyarország támogatja az iraki NATO-misszió kapacitásának és tevékenységének kiszélesítését is, és készen áll arra, hogy részt vegyen ebben a folyamatban.

Közölte: a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a NATO is szerepet játszhat, hiszen a szövetségnek van egy katonai egészségügyi kiválósági központja Budapesten, így magyar orvosok, infektológusok vezető szerepet játszanak a NATO koronavírus-járvány elleni küzdelmének egészségügyi területén.