Szlávik János: Eddig jól áll az ország az időben bevezetett korlátozó intézkedések miatt

Holló Bettina ,

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője háromrészes cikksorozatban árul el minden fontos információt a koronavírusról a Lokálnak. A fertőző betegségek szakértője büszke az egészségügyi dolgozókra, és úgy érzi felkészültek, rengeteget tanultak, és lelkileg is megerősödtek.

A magyar egészségügy hetek óta heroikus küzdelmet folytat. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője szerint a koronavírus-helyzet egy komoly szakmai kihívás, aminek az eleje volt a legnehezebb.

– Eleinte minden koronavírusos beteget a Szent László Kórházba hoztak be. Egy új betegséggel szembesültünk, amiről hiába meséltek a kínaiak, az olaszok, saját tapasztaltunk még nem volt vele – kezdte a Lokálnak Szlávik János.

– A koronavírus-helyzet szakmailag egy fontos állomás. Az első néhány nap volt igazán stresszes, hisz minden teher rajtunk volt. Mostanra Budapesten és más nagyvárosokban is több kórház fogad koronavírusos betegeket, így már sokkal könnyebb. Most mindenki arra számít, hogy felgyorsul a járvány, ennek a küszöbén vagyunk jelenleg. Az elmúlt időszakban rengeteget tanultunk, és lelkileg is megerősödtünk, borzasztó volt azt látni, ahogy az idősek súlyos állapotba kerülnek. Úgy gondolom, hogy felkészültünk – jelentette ki az infektológus, aki szerint az egészségügyi dolgozókra különösen kell vigyázni.

– Nem szabad, hogy az orvosok, ápolók tömegesen elkapják a fertőzést, hisz akkor nem lesz aki gyógyítsa a betegeket. Büszke vagyok arra, hogy a Szent László Kórházban két hónap alatt csupán három egészségügyi dolgozó tesztje lett pozitív, és közel sem biztos, hogy munka közben kapták el a betegséget. Szigorúan betartjuk az előírásokat, és ez a szám bizonyíték arra, hogy megfelelő védőruházattal, maszkkal, kesztyűvel, rendszeres fertőtlenítéssel igenis lehet a koronavírus ellen védekezni, még a frontvonalban is. Eddig jól áll az ország, az időben bevezetett korlátozó intézkedéseknek köszönhetően talán kevesebb beteg lesz nálunk, mint a nyugati országokban – tette hozzá.

Amit a vírusról tudni kell

A koronavírus denevértől származik, és a kínai Vuhanból indult 2019 végén. Mára világszerte több mint 2 millió fertőzöttet regisztráltak. A vírus mutálódik, Magyarországon jelenleg nyolc ilyen vírus van jelen.

– Szerencsére egyik sem agresszívabb a másiknál, mindnél ugyanazok a tünetek – jelentette ki Szlávik, aki szerint nem kizárt, hogy egyszer visszatér a vírus. – A bárányhimlővel vagy a kanyaróval ellentétben ezen a fertőzésen többször is át lehet esni. Akiknél most súlyosan zajlott le, azoknál nagy valószínűséggel termelődött annyi ellenanyag a szervezetben, hogy legközelebb már nem kapják el. A vírus esetleges visszatérése miatt nagyon fontos, hogy mihamarabb meglegyen a védőoltás – mutatott rá.