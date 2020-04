Tállai András: Hetvenmilliárd forintot jelent a 13. havi nyugdíj első részlete

Belföld

Lokál ,

Tállai András a Magyar Nemzetnek beszél arról, hogy a megszorítások helyett a társadalom életét megkönnyítő lépéseket tesznek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvánnyal járó válság nehezen érinti a nyugdíjasokat is, nem csak lelkileg és fizikailag nehéz ez a mostani helyzet nekik. Ezért a kormány visszaállítja a 13. havi nyugdíjat, a jogosultak 2021 elején negyedhavi juttatással számolhatnak. Ez nagyjából hetvenmilliárd forintot jelent – nyilatkozta lapunknak a pénzügyminiszter helyettese, hozzátéve: a folyamat végén, 2024-ben teljes havi összeget kapnak a nyugdíjasok. Tállai András beszélt arról is, hogy amíg a Gyurcsány–Bajnai-kormányok válságkezelés címén jórészt csak lakossági megszorításokat vezettek be, addig most gazdaságélénkítésről és a társadalom életét megkönnyítő lépésekről születik döntés.

Fokozatosan, négy lépcsőben visszaépíti a kormány a 13. havi nyugdíjat – az intézkedés mikéntjéről a pénzügyminiszter helyettese árult el részleteket a Magyar Nemzetnek. Tállai András államtitkár azzal kezdte, hogy elsőként 2021 februárjában érkezik pénz ilyen címen a nyugdíjasokhoz, akkor negyedhavi összeget kapnak kézhez az időskorúak. Mivel jelenleg 280 mil­liárd forint körül mozog az egy hónapnyi nyugdíj összege, így kijelenthető, hogy az első negyedhavi részlet kifizetésekor körülbelül hetvenmil­liárd forintot kapnak meg a nyugdíjasok.

A miniszterhelyettes kifejtette, hogy két év múlva, vagyis 2022 elején félhavi összeg jár majd a nyugdíjasoknak extra juttatásként, ezután a 2023-as kifizetés háromnegyed havi summának felel majd meg. 2024-ben a folyamat a végére ér, akkor a havi nyugdíj teljes összege eljut minden jogosulthoz. – A 13. havi nyugdíjjal azután minden esztendőben teljes összegben számolhatnak az idősek – jegyezte meg a lapnak Tállai András.

Az államtitkár szerint a 13. havi juttatás visszaállítása nem csak anyagi szempontból nevezhető jelentősnek. – Az intézkedés pontos képet ad a kormány válságkezelési elképzeléseiről. Krízis idején nem megszorításokra, nem a lakosság megsarcolására van szükség. Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a gazdaság talpra állhasson, a társadalom anyagi helyzete pedig ne roggyanjon meg – vélekedett a miniszterhelyettes.

Szerinte ezt szolgálja megannyi utóbbi időben hozott döntés a kilakoltatások megállításától kezdve a kisvállalkozók adójának elengedésén és számos dolgozó járulékának csökkentésén keresztül a lejáró gyes-, gyed-, gyetjogosultságok meghosszabbításán át az egészségügyi béremelésig vagy a 13. havi nyugdíj visszavezetéséig. – A kormánynak most az a dolga, hogy az elrugaszkodáshoz szükséges anyagi eszközöket a gazdasági szereplők és a társadalom rendelkezésére bocsássa – mondta Tállai András, megemlítve, hogy a legutóbbi válság idején, 2008-ban, 2009-ben a Gyurcsány–Bajnai-kormány éppen ellenkezőleg cselekedett.

Annak idején brutálisabbnál brutálisabb lakossági megszorításokat vezettek be, sok más mellett akkor vették el a 13. havi nyugdíjat is – emlékeztetett a miniszterhelyettes. Utóbbi lépésről szólva úgy fogalmazott: Gyurcsányék a válságban elvettek a nyugdíjasoktól, a mostani kormány viszont krízis idején is ad a nyugdíjasoknak- írja a portál.