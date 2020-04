Támogassuk a vadasparkokat!

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

A járványhelyzet miatt bezárt vidéki állatkertek számítanak támogatóikra, hogy az elmaradó bevételek ellenére is biztosítani tudják az állatok ellátását, az intézmények működését. A szegedi is köztük van.

Szeged – Kecskemét – A vírus és a bezárások miatti válság nem kíméli az állatkerteket sem, amelyek így elesnek a bevételektől. Ezt az időszakot a különböző intézmények más-más módszerrel próbálják túlélni, de mindenképpen számítanak a támogatókra.

A Szegedi Vadaspark hosszú évek óta lehetőséget biztosít egy-egy állat jelképes örökbefogadására, így a látogatók hozzájárulhatnak kedvencük ellátásához. A bevételek nélkül maradt intézménynek ezekre a felajánlásokra most még nagyobb szüksége van.

Az intézmény Természetvédelmi Mentőközpontját – ahol nemcsak a sérült vagy elárvult állatoknak viselik gondját, hanem a határon elkobzott példányokat is befogadják – saját bevételeiből működtette. Az állatbarátok ezt a munkát is támogathatják adófelajánlásukkal.

A Kecskeméti Vadaskert nem látogatható, de az állatok ellátása és a park gondozása zavartalanul működik. Az állatkertben folyó fejlesztéseket leállították, és anyagi tartalékaikat az állatok ellátására, a park gondozására fordítják. Támogatói jegyek bevezetését nem tervezik.

Nyíregyháza Támogatói jegyek értékesítését kezdte el áprilistól a Nyíregyházi Állatpark. A jegyeket megvásárlók az állatpark mintegy ötezer állatának etetéséhez és napi takarmányozásához járulnak hozzá. Pécs A március közepe óta zárva tartó Pécsi Állatkert a pecszoo.hu oldalon részletezett lehetőségek között egyebek mellett állatok örökbefogadására, adományok utalására biztatja a látogatókat. Debrecen A debreceni állatkertben a 3 ezer forintos támogatói jegy egész évben kapható, a járványhelyzet idején is megvásárolható online. Emellett továbbra is értékesítik a bérleteket, amelyek felhasználhatóságát kiterjesztik a járvány okozta időszak miatti bezárás időtartamával.

A Kecskeméti Vadaskert Facebook-oldalán videós és fotós híradásokban számolnak be az állatokkal kapcsolatos érdekességekről, és nyereményjátékot is hirdettek. Érdeklődőiktől azt kérték, küldjenek be az állatkertben tett látogatásukkor készült fotókat. A legtöbb szavazatot begyűjtő kép beküldője egy évig érvényes belépőjegyet nyer.

K.Gy.