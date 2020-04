Tartsuk a távolságot!

Extra

Holló Bettina ,

A kijárási korlátozás legfőbb üzenete, hogy maradjunk otthon. Ha mégis ki kell mennünk –például élelmiszert vásárolni vagy ügyet intézni –, nagyon fontos, hogy tartsunk minimum másfél méteres távolságot. Ez mindannyiunk érdeke, hisz így másokat, és önmagunkat is megvédhetjük.

A koronavírus ellen úgy lehet a leghatékonyabban védekezni, ha nem megyünk emberek közé, vagyis kerüljük a személyes kontaktust. A március 28. és április 11. között bevezetett kijárási korlátozásban is arra kérik az embereket, hogy otthonukat, lakóhelyüket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyják el. Alapos indoknak számít például, ha élelmiszert, gyógyszert vásárolunk, halaszthatatlan ügyet intézünk, vagy idős, beteg hozzátartozónak segítünk. Igyekezzünk ezeket előre megtervezni, és minél rövidebb idő alatt véghez vinni úgy, hogy közben a lehető legkevesebb emberrel találkozzunk.

– Egy-egy légúton terjedő betegség esetén, egy személy 2–3 másiknak adja tovább a vírust, de csak akkor, ha nem tartjuk be az előírásokat. Ha megtartjuk a minimum másfél méteres távolságot, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk átadni a még egészséges társunknak – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ezt akkor is tartsuk be, ha nincsenek tüneteik, hisz a vírus az egész országban jelen van, bárki elkaphatta, bárki lehet hordozó.

Éppen ezért a gyógyszertárak, a Magyar Posta, és több bank is korlátozást vezetett be, aminek értelmében csak annyian tartózkodhatnak az épületben, ahány kiszolgálóablak működik, hisz a vírus zárt térben terjed a leginkább. Emellett több élelmiszerbolt arra kéri a vevőket, hogy lehetőség szerint egyedül menjenek vásárolni, a kasszáknál pedig várakozzanak olyan távolságban, ahogyan azt a padlómatricák jelölik. Ne tolakodjunk, legyünk türelmesek. Ezek az intézkedések mindannyiunk érdekét szolgálják, tartsuk be őket!

Vigyázzunk az idősekre!

A koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért rájuk fokozottan oda kell figyelni. Ha csomagot viszünk nekik, csak annyi időt töltsünk náluk, amíg az árut átadjuk. A kijárási korlátozás értelmében a 65 évnél idősebb állampolgárok 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat, piacokat és gyógyszertárakat, és ezeken a helyeken ebben az időszakban más korosztályúak nem tartózkodhatnak. Ez is értük, értünk van, vegyük komolyan!

Mikor tartsunk távolságot?

Vásárlás közben a többi vevőtől!

Sorban állás közben a többi várakozótól!

Szűk családi összejöveteleken kerüljük a puszit, az ölelést!

Ha összefutunk valakivel, ne fogjunk kezet, ne álljunk le beszélgetni!

Ha kimegyünk a szabadba sétálni, mozogni!

Találkozhatnak azok a párok, akik nem együtt élnek, de nekik is tartaniuk kell a távolságot!

Ha nem megoldható a home office, a munkahelyen se menjünk közel egymáshoz!