Tatár Csilla: Maximum 30 percre hagyjuk el a gyerekeinkkel az otthonainkat

Extra

Lokál ,

A mindig nyugodt és kiegyensúlyozott műsorvezetőnél elszakadt a cérna, mert azt látja, hogy rengeteg ember nem veszi komolyan a kijárási korlátozást. Tatár Csilla a közösségi oldalán adott hangot nemtetszésének, amikor meglátta, hogy egy parkban többen úgy rúgták a labdát, mintha nem is lenne világjárvány.

„Remélem, mind nagyon jól érzitek magatok… biztosan így van, hiszen szuper lehet ilyen időben kint lenni a szabadban, mozogni, hülyéskedni a haverokkal, találkozni a rokonokkal!” – kezdte mondandóját a műsorvezető, aki tavaly októberben árulta el, hogy ismét babát vár.



„Megértem, hogy nincs rajtatok maszk, hiszen abban nagyon nehéz levegő után kapkodni akkor, amikor az ember szalad egy labda után! Irigykedünk mindannyian, akik 4. hete maximum 30 percre hagyjuk el a gyerekeinkkel az otthonainkat, annak reményében, hogy minél hamarabb vége lesz ennek az egész szörnyűségnek. Irigykednek a környék vendéglátósai is, akik már hetek óta bezártak, és azon imádkoznak, hogy valahogy túléljék, mind anyagilag, mind lelkileg ezt az időszakot. A sarkon lévő gyógyszertár dolgozói is élvezik a parkból beszűrődő kacajokat, mert ez talán feledteti velük, hogy reggel nyolc óta kígyózó sorokban állnak az ajtajuk előtt az emberek, és ki kedvesebben, ki arrogánsabban követeli tőlük a 6 havi gyógyszeradagját! Köszönik a terhes nők is, akik irtó hálásak azért, hogy senki sem fogja »zavarni« őket a szülőszobán, mert ha nektek köszönhetően tovább durvul a járvány, nemhogy apuka, de szülésznő sem lesz majd, aki csatasorba tud állni! Remélem, szépen lebarnultatok és kimozogtátok magatokat!” – üzente a felelőtlen embereknek a kismama.