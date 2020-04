Több óvintézkedés mellett tartják az érettségit

Belföld

Kiss Nóra

A Lokál összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat az idei érettségiről. Május 4. és 21. között írásban adhatnak számot a tudásukról a diákok, a vizsgák egy órával később, 9-kor kezdődnek, egy teremben pedig maximum tízen lehetnek, betartva a másfél méteres távolságot. Igény esetén a diákoknak, a tanároknak biztosítanak maszkokat is. Ugyanakkor senkinek sem kötelező érettségit tenni, a jelentkezés visszavonását az Oktatási Hivatal honlapján lehet kezdeményezni.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár részletes tájékoztatást adott az idei érettségik menetéről.

– A rendelet szerint az érettségiket május 4. és 21. között tartjuk meg, és kizárólag írásbeli vizsgákra kerül sor, hogy minimalizáljuk a személyes kontaktusokat. Ily módon kevesebb időre és kevesebb felügyelőre lesz szükség. Kizárólag abban az esetben kerül sor szóbelikre, olyan tárgyakból, amelyekből korábban sosem volt, illetve nagyon nehéz az írásbeli lebonyolítása. Ilyen a célnyelvi civilizáció, a bibliaismeret, a judaisztika, a népművészet és a hittan, illetve ilyen speciális a testnevelés is, ahol nyilvánvalóan az írásbeli vizsga nem kivitelezhető. Az írásbeli alól felmentett diákok szintén szóbeli vizsgát tesznek majd – kezdte Maruzsa Zoltán, aki hangsúlyozta: idén nem lesz lehetőség az előrehozott érettségik letételére, illetve azon szintemelő vizsgákat is eltörlik, melyek nem az idei felvételi miatt szükségesek.

Teljes értékűek az érettségi vizsgák

– Bár eltérő módon kerül sor minderre, fontos kiemelni, hogy teljes értékű érettségi vizsgákat szervezünk. A rendelet is rögzíti, hogy az így megszerzett bizonyítvány és az eredmények a jövőben is teljeskörűen érvényesek lesznek, felsőoktatási felvételire jogosítanak majd – folytatta az államtitkár. Ennek értelmében a nyelvi érettségiket is komplexen számítják be a nyelvvizsgába.

Senkinek sem kötelező, visszaléphetnek a diákok

Mint azt már korábban is hangsúlyozták, érettségi vizsgát senkinek nem kötelező tenni, akik vissza szeretnének lépni az Oktatási Hivatal online felületén megtehetik. Ugyanitt lehetőség van egyes vizsgák szintjének megváltoztatására is, például ha valaki korábban emelt szintre jelentkezett adott tárgyból, de mégis közepet szeretne tenni vagy fordítva.

Biztonsági intézkedések

Az érettségikről szóló kormányrendelet a biztonsági kérdésekre is kitér. – Az a döntés született, hogy egy helyiségben legfeljebb 10 fő lehet az írásbelik során, és közöttük legalább másfél méteres távolságot kell tartani. (…) Ha szükséges az ország bármely köznevelési intézménye, bármely tanterme bevonható a vizsgaszervezésbe. Úgy véljük erre nincsen szükség, de ki fog bővülni azoknak a helyszíneknek a köre, ahol a vizsgaszervezésre sor kerül, különösen emelt szinten fontos ez – közölte az államtitkár, aki hozzátette: az iskolák előtt és a folyosókon is rendőrök felügyelik majd a szükséges távolságok betartását.

A vizsgák pedig az első néhány napban 9-kor kezdődnek, így elkerülhető a reggeli munkába siető tömegekkel való érintkezés. Az épületben is folyamatos lesz a fertőtlenítés, és bár nem kötelező a maszkok viselése, igény szerint a diákoknak és a pedagógusoknak is biztosítanak majd. A számítások szerint összesen 6000 felügyelőre lesz szükség, közülük az életkoruk és krónikus betegségeik miatt veszélyzónába tartozókat mentesítik. Maruzsa Zoltán kijelentette, hogy ő is jelentkezik majd felügyelőnek.

– Kollégiumi elhelyezést is fogunk biztosítani azoknak, akiknek szükséges. A korábban bezárásukról szóló miniszteri határozat módosulni fog az érettségi kapcsán. Ebben az esetben egy szobában egy tanulót lehet majd elhelyezni, és természetesen az intézményen belüli szociális érintkezés minimalizálása is cél. Ezzel a módszerrel és biztonsági intézkedésekkel sikeres érettségiket tudunk lebonyolítani – fejtette ki Maruzsa, aki ennek érdekében arra kéri a tanulókat, ha bármelyikük megbetegedéssel, főként légúti problémákkal küzd, az ne jelenjen meg a vizsgákon.

A járványügyi helyzetre való tekintettel sajnálatos módon idén a ballagásokra sem kerülhet sor.

Ősszel is lesz lehetőség vizsgázni

Maruzsa elmondása szerint az idei érettségi nem befolyásolja a felsőoktatásba való felvételi jelentkezések ponthatárait. A kialakult helyzet miatt pedig nagyobb kapacitású férőhelyekkel készülnek az egyetemek és főiskolák a keresztféléves képzéseikre. – Az elhalasztott érettségikre való tekintettel az ősz folyamán nagyobb volumenű érettségiztetésre készülünk. A felsőoktatás vonatkozásában is várható a szokásos augusztusi pótfelvételik meghirdetése, illetve azt is tervezzük, hogy a keresztféléves jelentkezésekre szintén bővített kapacitásokkal lesz majd lehetőség – tette hozzá.