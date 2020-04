Tombol a járvány a fővárosi idősotthonokban

Belföld

Beringer Roland ,

Több fővárosi idősotthonban is tombol a koronavírus-járvány, miközben Karácsony Gergely főpolgármester nem vállalja a felelősséget, és csak szánalmasan magyarázkodik. A Pesti úti otthonban már közel 200-an megbetegedtek, itt a honvédség megkezdte a hétvégén a fertőtlenítést miután Müller Cecília országos tiszti főorvos több szabálytalanságot is feltárt ellenőrzése során.

A honvédség vegyvédelmi alakulata a hétvégén megkezdte a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését, miután Müller Cecília országos tiszti főorvos számos szabálytalanságot tapasztalt. A szakember három azonnali és folyamatos intézkedésre kötelezte a fenntartó, Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatot.

Az első szerint biztosítani kell az állandó orvosi felügyeletet az otthonban, a szerződött orvosok ugyanis egy ideje nem látták el a betegeket, még csak az intézménybe se mentek be. Ez is hozzájárulhatott a járvány terjedéséhez, és hogy későn derültek ki a megbetegedések. A második a dolgozók és a bent lakó idősek oktatása a járványügyi helyzetről és intézkedésekről. A harmadik az előírt tisztítószerek mennyiségére és minőségére vonatkozott, a tisztifőorvos ugyanis még lejárt szavatosságú tisztítószereket is talált mikor a helyszínen járt korábban.

Az otthonban a szombat reggeli adatok szerint 198 fertőzöttet igazoltak, és 8 idős ember elhunyt, tehát a bentlakók csaknem fele megkapta a vírust. A fertőzötteket kórházba szállították. Korábban az intézmény igazgatója segélykérő levélben fordult az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzathoz, miszerint Karácsonyéktól nem kaptak segítséget, miközben az otthonnak se orvosa, se védőfelszerelése sem volt.

Eközben Karácsony Gergely szánalmas magyarázkodásba kezdett Facebook-oldalán, több dokumentumot is megosztott, amik szerinte azt igazolják, hogy az otthonban minden szabályos volt. Csakhogy a kormányhivatal vizsgálata, amely a tiszti főorvos által elrendelteket ellenőrzi, még le sem zárult.

– Egészen ízléstelen, ahogy a főpolgármester menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől. Az is egészen ízléstelen, ahogyan a balliberális média napok óta szerecsen-mosdatja – reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: ha egy intézménynek a fővárosi önkormányzat a fenntartója, akkor az ott történtekért a fővárosi önkormányzat a felelős.

– Nem csak akkor kell főpolgármesternek lenni, amikor kinevezésekről lehet dönteni, vagy amikor Gyurcsány embereinek milliós szerződéseit lehet aláírni, vagy amikor Soros utal egymillió eurót – összegezte Kocsis Máté.

Időközben az is kiderült, hogy a szintén fővárosi fenntartású Rózsa utcai idősotthon 94 lakójából hatvanan megfertőződtek.