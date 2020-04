Tóth Gabi a TV2 új műsorában tér vissza

Extra

Lokál ,

Vadonatúj doku-reality indul április 6-tól a TV2 csatornáján #maradjotthon címmel. Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor mellett több híresség és civil is megmutatja a nézőknek, hogy mivel töltik a karanténidőszakot.

Rendhagyó műsorral jelentkezik a TV2 hétköznap esténként 19.30-tól! A #maradjotthon című doku-reaily fő célja, hogy ebben a mindenki számára nehéz és lemondásokkal teli időszakban, amelyet a világjárvány okozott, egyszerre informáljon, segítsen, szórakoztasson és közösséget építsen. A műsorban közszereplők és civilek is láthatóak lesznek majd, akik saját maguk forgatják le videónaplóikat. Látható lesz például Tóth Gabi énekesnő és férje, Krausz Gábor séf is, akik mindketten, sok emberhez hasonlóan egyik pillanatról a másikra maradtak munka nélkül. A nehézségek mellett épp most élik életük egyik legcsodálatosabb időszakát is, hiszen decemberben született kislányuk, Hannaróza.

A frontvonalban dolgozók közül részt vesz a műsorban dr. Kőnig Róbert gyermeksebész és gyermektraumatológus, akit sokan csak „Gyermeksuttogóként” emlegetnek. Ő a János Kórház ügyeletéről forgatja videónaplóit. Rajta kívül találkozhatnak a nézők dr. Kiss Csaba kótaji háziorvossal is, aki egy koronavírussal fertőzött beteget látott el rendelőjében, ami miatt ő is karanténba került. Megismerhetjük Keve Márton séfet, aki önkéntesként egészségügyi dolgozóknak főz. Mellettük Linczényi Márkó zenész és Szabó Simon is feltűnik majd a #maradjotthon című műsorban. A műsor weboldalára a későbbiekben a nézők is feltölthetik saját tartalmaikat.