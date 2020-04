Új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény

Belföld

Lokál ,

Az 1962-ben kötött magyar-szovjet szociálpolitikai együttműködési egyezmény megdöbbentő módon még mindig hatályban van az Oroszországi Föderáció és Ukrajna vonatkozásában. A jelek szerint Ukrajnával egyelőre hatályban is marad, noha az egyezmény pontosan ebben a viszonylatban borzolja a magyar társadalom kedélyeit, a magyar nyugdíjkasszának hosszú évek óta évi tízmilliárdos nagyságrendű plusz kiadást okozva.

A magyar-orosz relációban viszont végre megszületett az új szociális biztonsági egyezmény, a kihirdető törvény 2020. március 31-én jelent meg. (Az egyezmény akkor lép majd ténylegesen hatályba, ha mindkét szerződő fél ratifikálta, és erről a hivatalos közlemény megjelenik.) Az új megállapodás nem területi, hanem biztosítási elven működik, emiatt egycsapásra megszüntet egy sor akut problémát, amelyet a szovjet időkben kötött megállapodás okozott, közülük a két leginkább zavaró körülményt is. Az egyik szerint az ellátás feltétele volt a nyugellátást megállapító és folyósító országban történő letelepedés és életvitelszerű tartózkodás, így az ellátások magyarországi megállapítása és folyósítása során a letelepedés és életvitelszerű magyarországi tartózkodás folyamatos fennállását vizsgálnia kellett a magyar hatóságnak.

Ennek következtében a régi egyezmény alapján megállapított nyugdíj a szovjet idők paranoiáját mindmáig tükrözve megszűnt, ha az érintett személy bárhová külföldre távozott – például munkavégzés céljából. A másik zavaró rendelkezés szerint – amely rendszeresen fölhorgasztja a magyar nyugdíjasok kedélyeit – az Ukrajnából Magyarországra áttelepült és ezt követően Magyarországon egy napot sem dolgozó nyugdíjasok lemondhatnak az ukrán nyugdíjukról és kérhetik a magyarországi nyugdíjmegállapítást, amelynek során a nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a nyugdíj megállapítása időpontjában.

E rendelkezés következtében az áttelepült "ukrán nyugdíjasok" ellátása jellemzően az ukrán nyugdíjuk többszöröse lehet. Persze e keserű pirulát némileg megédesítheti az a tény, hogy a legtöbb ilyen igénylő kárpátaljai magyar honfitársunk, de nyilván nem zárhatók ki a megbotránkozást okozó visszaélések sem a szovjet egyezmény alapján. Az új magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény viszont teljes mértékben szakít a szovjet egyezmény területi elvével és helyette a nyugdíjjogosultságok meghatározásának időarányos biztosítási elvét érvényesíti, így lényegében tükrözi az EU szociális biztonsági koordinációs rendeleteiben foglalt korszerű alapelveket. Az egyezmény egyebek között rögzíti az egyenlő bánásmód alapelvét és a tények azonos figyelembevételére vonatkozó előírást, annak érdekében, hogy az ellátások tekintetében a jogosultak az Orosz Föderáció, illetve Magyarország társadalombiztosítási rendelkezéseinek alkalmazása során azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek.

A keresőtevékenységet végző személyre főszabályként a munkavégzés helye vagy a vállalkozás székhelye szerinti állam jogszabályai vonatkoznak, eszerint kell teljesítenie társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit (ezzel elkerülhető, hogy az érintett személyt mindkét államban járulékfizetésre kötelezzék). Az egyes államokban szerzett jogosultsági időtartamokat a nyugdíjjogosultság megítélése szempontjából össze lehet számítani, de az egyik állam által fizetett nyugdíj összegét már kizárólag az érintett államban szerzett kereset alapján állapítják meg. Az adott ellátást folyósító államot nem a jogosult személy életvitelszerű tartózkodási helye határozza meg (mint a régi egyezményben), a jogosult az egyes államokban megszerzett jogosultsági ideje arányában válhat jogosulttá az adott államtól az érintett ellátásnak az egyezmény rendelkezéseivel összhangban számított időarányos összegére.

Az ellátások megállapítására vonatkozó általános szabály, hogy az érintett állam először megvizsgálja, hogy a saját nemzeti jogszabályai alapján megállapítható-e a jogosult részére az önálló nemzeti ellátás. Ha igen, akkor az érintett állam ennek megfelelően jár el. Ha viszont nem állapítható meg az önálló nemzeti ellátás az adott országban szerzett jogosultsági idő alapján, akkor figyelembe lehet venni a másik országban szerzett jogosultsági időtartamot is. Ez esetben történik meg a pro rata (időarányos) nyugdíjszámítás, amelynek során a mindkét államban szerzett összes jogosultsági idő figyelembevételével, az adott országban szerzett jogosultsági idő és az összes megszerzett jogosultsági idő arányában állapítják meg a nyugdíj összegét. Vagyis e számítás során először meghatároznak egy elméleti nyugdíjösszeget, amennyi a nyugdíj összege akkor lenne, ha az igénylő a mindkét államban szerzett, összegzett jogosultsági idejét mind a számítást végző államban szerezte volna. Ezt követően ennek az elméleti nyugdíjösszegnek kiszámítják egy olyan arányú részét, ahogyan a számítást végző államban szerzett jogosultsági idő a mindkét tagállamban szerzett összes szolgálati időhöz aránylik.

Az ellátások exportja is lehetővé vált, vagyis az adott ellátás folyósításának nem feltétele, hogy a jogosult az érintett állam területén éljen. Az állandó lakóhely (életvitelszerű tartózkodási hely) megváltozása nem érinti az ellátást folyósító részes állam kötelezettségét. Az egyezmény kiterjed az öregségi és a hozzátartozói nyugellátásokra, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (az orosz rokkantsági nyugdíjra, illetve a magyar rokkantsági vagy rehabilitációs ellárásra), továbbá az üzemi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel összefüggő pénzbeli ellátásokra (baleseti járadékokra) is, viszont nem terjed ki az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira és a szociális segélyezés területére. Remélhetőleg belátható időn belül Ukrajna viszonylatában is hasonlóan korszerű – és a magyar államot egyoldalúan nem terhelő – megállapodás válthatja föl a szovjet megállapodást- írja a www.nyugdijguru.hu.