Új módszerekkel próbálkoznak a csalók

Belföld

Kiss Nóra ,

A koronavírus-járványt kihasználva újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók, akik helyi kórházak nevében küldenek e-maileket, amelyekben azt állítják, hogy a címzett érintkezett egy olyan kollégával, baráttal vagy családtaggal, akinél kimutatták a koronavírus-fertőzést. Arra kérik a felhasználót, hogy a mellékelt űrlap kitöltése és kinyomtatása után fáradjon be a legközelebbi kórházba a tesztek elvégzéséhez. Amennyiben az áldozat megnyitja a mellékletként küldött „EmergencyContact.xlsm” táblázatot, és rákattint a „Tartalom engedélyezése” gombra, olyan makrók kerülnek végrehajtásra, amelyek káros szoftvert töltenek le és futtatnak az áldozat gépén, így bejelentkezési adatai is veszélybe kerülhetnek. A járvány ideje alatt ezért továbbra is kellő óvatossággal szükséges kezelni az ezzel kapcsolatos e-maileket, nem ajánlott megnyitni a csatolmányokat, helyette javasolt telefonon felvenni a kapcsolatot az elektronikus levelet küldő szervezettel.