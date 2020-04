Újabb könnyítések a gyermeket nevelő családoknak

Extra

A családokat a koronavírus idején sem hagyja magára a kormány. Amellett, hogy a már ismert családtámogatási rendszer most is teljeskörűen elérhető, július elsejétől a kisgyermekes édesanyák élhetnek a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségével is.

Július elsejétől a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségét – közölte Novák Katalin, az Emmi államtitkára a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón mindezt azzal egészítette ki, hogy a támogatás vonatkozik az első emelt szintű idegennyelvből tett érettségi vizsga díjára is. A már a Magyar Közlönyben is megjelent rendelet összesen 136 ezer embert érinthet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kiemelte, a rendeletet célja, hogy segítse az édesanyák későbbi elhelyezkedését, a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági helyzetben ugyanis fontos, hogy jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a munkaerőpiacon.

Korábban arról is döntöttek, hogy aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizsga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése után hat hónapig még élhet a lehetőséggel.

A kormány minden eszközzel segít

A kormány a koronavírus idején sem vesz el forrásokat a családtámogatásoktól, megmarad a családi adókedvezmény, az otthonteremtési program, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a különböző hitelelengedési program. Ezekre vonatkozóan csak könnyítéseket igyekeznek bevezetni, Novák Katalin államtitkár kiemelte például, hogy a babaváró támogatás és a csok feltétele, hogy az előbbi esetében az igénylő három év, egy tízmilliós csok esetében pedig két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen, a koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatástól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. Fontos tudni, hogy a hitelmoratórium vonatkozik a csokra és a babaváró támogatásra is, a jelzáloghitel-elengedés pedig továbbra is érvényes. Emellett a kormány az idősekről is gondoskodik, négy lépésben újra bevezeti a 13. havi nyugdíjat, ennek első részletét jövő év elején kapják meg a nyugdíjasok.