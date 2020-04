Újabb világsztárok csatlakoztak az egészségügyi dolgozókat ünneplő nagyszabású jótékonysági műsorhoz

Külföld

Újabb világsztárok, köztük Taylor Swift, Jennifer Lopez és Oprah Winfrey is csatlakozott ahhoz a szombati nagyszabású televíziós esthez, amely az egészségügyi dolgozókat ünnepli és összefogásra buzdít a világjárvány elleni küzdelemben. A kétórás műsort a magyar nézők vasárnap nézhetik meg a ViacomCBS csatornáin.

A Global Citizen nevű jótékonysági mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködésével megvalósuló One World: Together at Home című zenés, szórakoztató műsort szombat este sugározzák az Egyesült Államokban.

A Lady Gaga közreműködésével összeállított műsorban az egészségügyben dolgozók történeteit ismerhetik meg a nézők és az adásba – mások mellett – olyan hírességek fognak bekapcsolódni, mint Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Paul McCartney, Stevie Wonder, Celine Dion és Michael Buble.

Az est házigazdái Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, valamint Stephen Colbert lesznek.

Az élő műsorban részt vevő világsztárok az otthonukból csatlakoznak majd virtuálisan az eseményhez.

A magyar nézők vasárnap este a ViacomCBS-hez tartozó MTV, Comedy Central, Paramount Channel és RTL Spike csatornákon nézhetik meg a műsort magyar felirattal.

Az est kibővített változata digitális streaming verzióban is elérhető lesz több globális platformon: az Amazon Prime Videón, a Facebookon, az Instagramon, a TIDAL-on, a Twitchen, a Twitteren és a YouTube-on.

Noha a műsor hivatalosan nem adománygyűjtő est, céljai között szerepel, hogy a WHO Covid-19 szolidaritási felelősségi alapjának támogatására buzdítsa a vállalatokat és jótékony embereket. Lady Gaga a múlt héten jelentette be, hogy a Global Citizen több mint 35 millió dollárt (11,2 milliárd forintot) gyűjtött össze a koronavírus-járvány elleni harc támogatására.