„Újjászületés/Renascentia” címmel mutatták be a SuperSize Stúdióban rögzített akusztikus előadás-sorozatuk második részét Mentes Norbert (Moby Dick, Hungarica) és Renato Pavesi gitárosok.

A friss dal egy készülőben lévő album címadó dala, melynek fizikai és digitális megjelenésével kapcsolatban jelenleg is folynak az előkészületek. A duó a közel három hete megjelent „Múzsa/Musa” című dallal mutatkozott be, amely ez idő alatt már 90 ezres megtekintésnél jár, és rengeteg pozitív visszajelzést kapott. Már előkészületben van egyik újabb dalukra Fogarasy Mariann topmodell vendégszereplésével egy videóklip is, melyet Császár Tamás (Legyen világosság, Razzia, Asterix, Coming out, A nagy füzet, Egy jenki Artúr király udvarában, Kincses sziget, Élek és szeretlek stb.) fog rendezni, aki többek között olyan nemzetközileg ismert színészekkel is együtt dolgozott már, mint John Malkovich, Gerard Depardieu vagy Catherine Deneuve.