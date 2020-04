Üzenet a frontvonalról: Nagyon jólesik, hogy mindenki gondol ránk

Extra

A frontvonalban dolgozó hősök azok az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók, akik nap mint nap küzdenek a koronavírussal fertőzött betegek egészségéért, életéért. Jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház, vagyis a Szent László Kórház látja el elsődlegesen a koronavírusos betegeket, az ott dolgozók szakmai felkészültségét, kitartását és áldozatkészségét pedig dr. Vályi-Nagy István főigazgató emelte ki.

Dr. Vályi-Nagy István, a Szent László Kórház főigazgatója egy vele készült interjúban elmondta, hogy a magas technológiai szintű ellátásokkal rendelkező Dél-pesti Centrumkórház az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány frontvonalbeli intézményévé vált. A kórház nagy részét a koronavírussal fertőzött betegek ellátására alakították át, amíg a kórház kapacitása bírja, addig elsősorban oda kerülnek a súlyos állapotban lévő, intenzív ellátást igénylő, lélegeztetőgépre szoruló koronavírussal fertőzött betegek.

– A Dél-pesti Centrumkórház nagy részét, most már fertőző betegek ellátására alakítottuk át a szokványos betegségek közül kizárólag a daganatos betegségek ellátása maradt meg, amit nem tudunk szüneteltetni – számolt be a főigazgató az M1-nek. Hozzátette, ez a helyzet nemcsak fokozott odafigyelést, de lelki erőt is igényel az ott dolgozó orvosoktól és ápolóktól.

– Rendkívül nagyra értékelem a kollégák munkáját. Azt kell mondanom, hogy hősiesen helytállnak, hiszen ez a frontvonalbeli intézmény, amely elsődlegesen ellátja a koronavírusos betegeket – mondta dr. Vályi-Nagy István.

A kórházból egyre több fertőzött távozott gyógyultan, ami szintén nagy megnyugvással és büszkeséggel töltheti el az ott dolgozókat.

– Mindenkire nagyon büszke vagyok, hogy milyen áldozatkészséggel és kitartással látják el a betegeket – mondta a főigazgató, aki hozzátette, sok segítséget nyújt számukra a rengeteg támogató levél és különféle adomány, amelyeket kapnak.

– Nagyon sokat jelent nekünk az a sok támogatás és a sok kedves e-mail, értesítés és adomány, ami érkezik hozzánk, és azt hiszem, hogy a dolgozóknak is nagyon jólesik, hogy mindenki gondol ránk, és mindenki aggódik a mi egészségünkért illetve a kitartásunkért – tette hozzá.

A koronavírus-járvány miatt folyamatos a kórházi kapacitások bővítése országszerte, a kijelölt járványkórházak mellett minden intézményben hétről hétre növelik a kapacitásokat. Az operatív törzs által megszabott rend szerint zajlik a védőeszközök kórházba szállítása, a készletgazdálkodást kórházparancsnokok felügyelik.