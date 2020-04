Változások lesznek a felsőoktatásban a járvány miatt

Extra

Több, a felsőoktatási felvételit, illetve a záróvizsgákat és a diplomaszerzést érintő változásról is döntött a kormány. A cél az, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a lehető legteljesebben szolgálja a rendszer a fiatalok érdekeit – mondta Schanda Tamás államtitkár.

– Az első és legfontosabb, az egészség és az élet védelme – indokolta a kormány döntéseinek mindent felülbíráló célját Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Hozzátette, az intézkedések során figyelembe kellett venni, hogy a diákokat ne érje hátrány, és hogy a járvány utáni gazdasági építkezésen is megfelelő háttérrel indulhassanak. Éppen ezért lehetővé tették az egyes intézményeknek, hogy biztonságos körülmények között szervezhessék meg a különböző vizsgafolyamatokat. E szerint, ahol elengedhetetlen a személyes jelenlét, biztosítani kell, hogy kerüljék az érintkezést, és hogy másfél méteres távolságra legyenek egymástól az egy helyiségben tartózkodók. A záróvizsgák alkalmával is ugyanezen szabályok megtartására kötelezik az intézményeket. – Azt is lehetővé tettük, hogy ezeken a vizsgákon ne három, hanem csak két fős legyen a bizottság – ezzel is csökkentve a fertőzés terjedésének kockázatát – mondta el a diploma megszerzéséhez elengedhetetlen vizsgákkal összefüggésben Schanda Tamás.

A nyelvvizsgákkal kapcsolatban az a döntés született, hogy akik 2020. augusztus 31-ig leteszik vagy már letették a záróvizsgát, mentesülnek a nyelvvizsga kötelezettség alól. – A gazdaság járvány utáni újraindításához szükség van minden jól képzett fiatalra. A záróvizsga megléte tanúsítja, hogy valaki a megfelelő szakmai tudás birtokában van – magyarázta az államtitkár a mintegy 75 ezer embert érintő döntés hátterét.