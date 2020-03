Várkonyi Andreán koronavírus-tesztet végeztek

Extra

Kiss Nóra ,

Várkonyi Andrea egy hete betegen fekszik otthon, tünetei alapján az orvosa koronavírus-tesztre küldte. Bár a 45 éves műsorvezető eredményei végül negatívak lettek, nehéz napokat tudhat maga mögött.

Várkonyi Andrea a közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait.

„Tudtam, hogy ha pozitív lesz a tesztem akkor is szerencsésnek mondhatom magam, mert valószínűleg csak enyhébb lefolyású. De mégis, amikor az orvosod azt mondja, “Andi csináltassunk tesztet mert ugyanilyen tünetekkel voltak már koronavírusra pozitív esetek.” És a családom más orvos tagjai is ugyanezt javasolják… Aztán, amikor végig futott a gondolat, hogy mi van, ha pozitív lesz a teszt és Nóri is elkapta? (…) Igazán nem szokatlan számomra a mentőautók vagy a betegek látványa, elvégeztem az orvosi egyetemet, utána dolgoztam mentős osztályon, belgyógyászaton, de amikor a ház előtt megáll a mentőautó és a mentőskolléga teljes védőfelszerelésbe öltözve mint a filmekben, úgy lép be az otthonomba… az riasztó. És a várakozás az eredményre (…) Én most szerencsés voltam” – vallott közösségi oldalán Várkonyi, akinek tesztje szerencsére negatív lett. Egyúttal köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak azért a profi munkáért, amit tapasztalt.