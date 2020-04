Vicces pillanatot szült a home office – Videó!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni mennyire fontos a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként, hogy minél többen otthon maradjanak. Szerencsére rengeteg ember teheti meg, hogy otthonról, úgynevezett home office-ban dolgozik, ez pedig számtalan humoros pillanathoz is vezet. Íme egy ilyen szituáció.

Jessica Lang, a floridai Suncoast News Network televízió riportere éppen otthona konyhájában, édesanyja operatőrködésének segítségével készített riportot koronavírus témában. Ekkor azonban váratlan porszem hullott a gépezetbe, ugyanis besétált az étkezőbe a nő apukája, aki nem mellesleg éppen egy pólót húzott fel félmeztelen mellkasára.

Jessica először anyukája reakcióján lepődött meg, de aztán mikor hátranézett látta a nagyobb problémát, egyből rá is kiabált édesapjára, aki meglepődötten próbálta menteni a menthetőt.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020