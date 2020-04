Videókonferencia a járványról

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Békéscsaba – Online egyeztetésre hívta a napokban Békéscsaba vezetőit Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A város történetében első ízben tanácskoztak ilyen módon a település döntéshozói. A videókonferencia témája a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban meghozott döntések és további javaslatok voltak.

Az országgyűlési képviselőhöz már eddig is számos felvetés érkezett, amely a vállalkozásokat, egészségügyet, szociális szférát, a sportéletet vagy a gépjárműoktatókat érinti. A napi bejelentéssel foglalkoztatottak helyzete szintén felvetődött, hiszen ők nem rendelkeznek állandó munkahellyel, és őket is sújtja a válság. Herczeg Tamás szerint foglalkoznak a problémával, és vannak is ezzel kapcsolatos tervek, de jó gondolat, ha az önkormányzati képviselő javaslata Békéscsaba irányából új impulzust kap.

Dr. Ferenczi Attilától megkérdezték, kapnak-e megfelelő mennyiségű védőfelszerelést? A háziorvosként praktizáló képviselő elmondta, az ÁNTSZ két hete végzett igényfelmérést. Korábban a kormány intézkedéseinek köszönhetően, a mentőkön keresztül kaptak 50 darab sebészi maszkot, majd 3 darab hatékonyabb, magasabb szintű maszkot, múlt héten pedig az önkormányzattól kaptak négy darab FFP2-es maszkot.