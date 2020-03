Belföld

Lokál ,

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a kialakult helyzetben nagyon fontos odafigyelni a gyerekek lelki egészségére is, és hogy vigyázzunk egymásra.

– Jelenleg 492 főt tartunk nyilván, akinek igazoltan pozitív lett a koronavírustesztje – kezdte Müller Cecília tegnap az operatív törzs online sajtótájékoztatóján. – Örülni is van okunk, hiszen folyamatosan gyógyultak távoznak az intézményekből, már harmincheten vannak – folytatta az országos tiszti főorvos. Felhívta a figyelmet arra is, hogy fokozottan kell figyelnünk a gyerekek lelki állapotára.

– Nekik olyan „antennájuk” van, amivel megérzik, hogy valami ismeretlen van körülöttük. Beszélgessünk velük, és hagyjuk őket is beszélni, ne tagadjuk le, hogy probléma van. Fontos, hogy világos, egyértelmű válaszokat adjunk nekik a járvánnyal kapcsolatban. Azonban tudassuk velük, hogy ezt együtt le fogjuk győzni, anya, apa itt van mellettük, és a család is – mondta a szakember, aki tippeket is adott az időtöltésre. – Meg lehet tanítani a gyerekeket különböző higiénés szokásokra. Meghatódva figyeltem, ahogy húszig elszámolt egy pici gyerek, miközben kezet mosott, mert megtanulta, hogyan és mennyi ideig tartson a kézmosás. A csoportos játékok most háttérbe szorulnak, a szülői kreativitásnak kell előtérbe lépni, ezzel tesszük számukra elviselhetővé ezt a helyzetet. Vigyázzunk egymásra!



Nem kell félni a tojástól húsvétkor sem

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, ha megfelelő módon tisztítjuk és hőkezeljük a húsvéti ételeket, nem lehet baj. Mint mondta, a tojást alapvetően mindig meg kell mosni, most azonban ennél több kell. – Ebben az időszakban érdemes még picit lefertőtleníteni. Mossuk meg kis hipós vízben, öblítsük le, és hagyjuk megszáradni, ne törölgessük! Nyersen ne egyen senki tojást, csak hőkezelten, sütve vagy főzve. A sonkát is így fogyaszthatjuk biztonságosan – mondta.



Több adatot közölnek az elhunytakról

Az új eljárásrend szerint a koronavirus.gov.hu honlapon ezentúl látható lesz az elhunytak kora, neme és az, hogy milyen krónikus betegséggel küzdöttek. Így átláthatóbb lesz, hogy közülük hányan voltak krónikus betegek, és hányan a koronavírus-fertőzés okozta tüdőgyulladásban vesztették életüket, ismert krónikus betegség nélkül. Az azonosított koronavírus-fertőzöttekről hamarosan megyei adatokat is közölnek. Keddről szerdára tizenhatra nőtt a halálos áldozatok száma.