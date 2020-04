Vigyázzunk egymásra: Fontos a társasházak folyamatos tisztítása

Budapesten nagyon sokan élnek társasházakban, ahol egyszerűen lehetetlen kikerülni, hogy megfogjunk olyan felületeket, amelyeket más is nap mint nap megérint. A koronavírus-járvány lassítása érdekében azonban kifejezetten fontos, hogy a lakók fokozottan ügyeljenek egymásra, és a közös használati terek tisztán tartására.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília is felhívta a figyelmet a közös használatú terek tisztítására. – Azt tapasztalom, hogy nagyon sokan maguk is hozzá szeretnének járulni a járvány kezeléséhez. Éppen ezért a társasházak fokozott takarítását, tisztítását és fertőtlenítését kell, hogy kérjem – mondta korábban Müller Cecília és felsorolta, pontosan mire kell ügyelni.

– Sokkal többször kell fertőtleníteni azokat a felületeket, amelyeket naponta nagyon sokan megfognak. Gondoljunk a korlátra, kilincsre, liftre, nyomógombokra, postaládákra – emelte ki a tiszti főorvos. Mint mondta ezeknek a felületeknek a fertőtlenítése a lakók közös érdeke, hiszen naponta nagyon sokan megérintik őket. A koronavírus gyors terjedése ellen pedig mindenki hatékonyan küzdhet, ha betartjuk a megfelelő óvintézkedéseket.

– A tárgytisztítás, mosás, felületek fertőtlenítése nagyon fontos ezekben a napokban. Természetesen a padlózatot és a lépcsőket pedig hipós vízzel takarítsuk, vagy olyan klóros fertőtlenítőt használjunk, ami nem roncsolja a felületeket. Ez a legajánlottabb és legegyszerűbb módszer a járvány lassítására és az ellene való küzdelemre – mondta a tiszti főorvos.

Vannak olyan társasházak, ahol a lakók az idősek és egymás egészségének megóvása érdekében a lifthasználatra is külön ajánlást írtak. Ebben többek között az szerepel, hogy egyszerre lehetőleg csak egy háztartásban élők használják a felvonót, és a nyomógombokat lehetőleg zsebkendővel vagy kesztyűben nyomják meg az esetleges fertőzések elkerülése miatt.

Letölthető tájékoztatók

A koronavirus.gov.hu oldalon pedig a hiteles információk mellett, találunk letölthető tájékoztatókat is, például egy plakátot társasházaknak az otthoni karanténról.

Most több türelemre van szükség

Mivel a lakók zöme otthon tartózkodik a veszélyhelyzet idején, mindenki részéről nagyobb türelemre van szükség a másik iránt. – Beázott a fürdőnk és a kamra fala, ami az alsó lakót is érintette. Fel voltam készülve még egy hangos szóváltásra is, amikor becsöngetett, de a legnagyobb örömömre maszkban jött fel – én is így nyitottam ajtót – és türelmesen jelezte, hogy nála is ázik a fal. Úgy érzem ez a nehéz helyzet inkább az összefogást hozta ki a lakóközösségből, és nem a széthúzást – mondta Tamás, egy ötödik kerületi társasház lakója.