Vigyázzunk egymásra húsvétkor is

Kiss Nóra

Az idei húsvét a koronavírus-járvány miatt nem lesz olyan, mint az elmúlt években. Most azonban az a legfontosabb, hogy maradjunk otthon, és vigyázzunk egymásra. A Lokál összegyűjtötte a leghasznosabb tudnivalókat.

Mindenkinek békességet, türelmet, bölcsességet

– A húsvétra készülve mindenkinek békességet, türelmet, bölcsességet és fegyelmezettséget szeretnék kívánni és kérni is, hiszen mindannyiunk számára nehéz lesz most ez a húsvéti időszak. (…) Lesz most számos olyan pontja az életünknek, amiben megint lemondásra kell magunkat rávenni, nem tudunk úgy ünnepelni, ahogy azt megszoktuk, és amire vártunk, vágytunk. Azt kérem mindenkitől, hogy a közös érdekünkben tartsuk be ezeket a sokszor szigorú szabályokat, mert ezek nem önmagunkért vannak, hanem mindannyiunkért. Azt kívánom, hogy vigyázzunk a családunkra, vigyázzunk egymásra, és aki teheti, az maradjon otthon – fogalmazott Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

Gondoljunk idős szeretteinkre

Jó lenne végre megölelni, megpuszilni idős szeretteinket, de a koronavírus rájuk a legveszélyesebb, ezért húsvétkor se lazítsunk az eddigi szabályokon. Készíthetünk számukra külön húsvéti csomagot, amit fizikai érintkezés nélkül adjunk át, és beszéljünk többet velük telefonon és online.

Mossuk meg, és hőkezeljük a sonkát és a tojást!

Kiss Zoltán fővárosi hentes arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány miatt különösen fontos, hogy hagyományos érlelésű sonkát vásároljunk, és hőkezeljük azt fogyasztás előtt.

– A minőségi sonkák kilónkénti ára 3000 forinttól kezdődik. Bár a hagyományos sonkákat nyersen is lehet fogyasztani, a járvány miatt ezt most nem ajánljuk. Érdemes a sonkát két lében elkészíteni. Az elsőt a forrás után öntsük le, így kifőzve belőle az esetleges baktériumokat, majd egy újabb lében készítsük el puhára, nagyjából annyi órát főzzük ahány kilós a sonka – részletezte a szakember.

Müller Cecília országos tiszti főorvos korábban elmondta, ha megfelelő módon tisztítjuk és hőkezeljük a húsvéti ételeket, nem lehet baj. A tojást alapvetően mindig meg kell mosni, most azonban ennél több kell. – Ebben az időszakban érdemes még picit lefertőtleníteni. Mossuk meg kis hipós vízben, öblítsük le, és hagyjuk megszáradni, ne törölgessük! Nyersen ne egyen senki tojást, csak hőkezelten, sütve vagy főzve. A sonkát is így fogyaszthatjuk biztonságosan.

Locsolkodjunk virtuálisan

Az ünnepek alatt is kerülni kell a találkozókat, ez alól nem jelent kivételt a locsolkodás sem. Ha viszont mindenképpen szeretnének a férfiak kedveskedni a hölgyeknek, videóban mondják el nekik a locsolóverset.

Szervezzünk otthoni tojáskeresést

A gyerekeknek az egyik legnagyobb öröm húsvétkor a tojáskeresés, amit általában több család közösen parkokban vagy erdőben szervez meg. A helyzetre való tekintettel most ezt tegyük a saját kertünkben, vagy ha erre nincs lehetőségünk, a lakásban rejtse el a nyuszi a legkisebbeknek az ajándékokat.

Mise az otthonunkban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a koronavírus-járvány miatt március 22-étől nincsenek nyilvános szentmisék, és ez érinti a húsvétot is. Nagyhéten és a szent három napban, valamint húsvét ünnepén azonban rengeteg online és tévés miseközvetítés lesz, bármelyikhez csatlakozhatunk. Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás.