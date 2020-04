Vitézi helytállás

Belföld

A Vitézi Rend azon civil szervezetek egyike, amelyek a legnagyobb erőfeszítést teszik a koronavírus elleni harcban.



Nem igazán köztudott, de a Vitézi Rend jó ideje már számos társadalmilag elismert feladatot felvállal a hagyományőrzés és a katonasírok gondozása mellett – tudtuk meg vitéz gróf Molnár-Gazsó Jánostól, a Vitézi Rend főkapitányától. A koronavírus kitörése óta pedig az egyik legaktívabb civil szervezet. Az adományozók között magánszemélyek és cégek egyaránt vannak. Továbbá a Vitézi Rend Felvidék Törzskapitánysága, Németország Törzskapitánysága és USA törzskapitánysága. Ez utóbbit egyébként Pákh Imre vezeti, a magyar-amerikai üzletember, a legnagyobb Munkácsy gyűjtő, aki ezúttal egy másik oldaláról mutatkozik meg.

A Vitézi Rend az összegyűjtött adományokat, a nyolcezer szájmaszkot, aminek a java része többször használható, lemosható és fertőtleníthető, a csaknem ezer pár gumikesztyűt, a három teherautónyi egészségügyi papírt, kéztörlőt és fertőtlenítőt, az öt mázsa tartósélelmiszert a mai Magyarország határain belül és kívül osztja szét, jut belőle Kárpátaljára és Erdélybe is. Mint ebből is kitetszik, a határok ennyiben átjárhatok a vészterhes időkben is: a diaszpóra és a felvidéki magyarok támogatják Magyarország intézményeit, de egyben segítő kezet nyújtanak az erdélyi és a kárpátaljai magyarságnak is.

Eddig elsősorban idős otthonok, mentőállomások, kórházak kaptak adományokat. A héten – a teljesség igénye nélkül – a dányi és az agárdi idősek otthonának, a velencei Nagycsaládosok Egyesületének visznek segítséget.

Mint vitéz Molnár-Gazsó János főkapitánytól megtudtuk, a Vitézi Rend a napokban alakított ki partneri kapcsolatot a Láthatatlan Kezek civil kezdeményezésű mozgalommal, amelynek alapítói Pallavicini Zita őrgrófnő és losonci báró Bánffy Szilvia Ildikó.