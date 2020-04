WHO: Elég tesztet végeznek Magyarországon

Belföld

Lokál ,

Magyarországnak sikerült elkerülnie a fertőzés ugrásszerű növekedését, az egészségügy a tesztelések terén is jól teljesít, és jól teszi, ha biztosítja a maximális kórházi kapacitást szükség esetére. Ledia Lazeri, a WHO budapesti irodavezetője a Klubrádiónak nyilatkozott.

Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO budapesti irodavezetője a Klubrádiónak adott interjúban elmondta: elég koronavírus-tesztet végeznek el Magyarországon, és sikerült elkerülni a fertőzés világszerte látott ugrásszerű növekedését – írja a Ripost.

Értékelése szerint az ágykapacitások 60 százalékának felszabadításával a kormány elérte, hogy ha bekövetkezne a járvány exponenciális növekedése, akkor lesz elég kórházi ágy. Hozzátette: újfajta vírussal van dolgunk, ezért Magyarország nagyon jól teszi, ha biztosítja a maximális kapacitást szükség esetére. Ledia Lazeri közölte azt is, hogy a WHO szerint az lenne az optimális, ha minden egyes kimutatott és igazolt fertőzés mellett 10 tesztet tudnának elvégezni, Magyarországon ez az arány magasabb: 1 a 30-hoz, és miden jel arra utal, hogy ezek a tesztek megbízhatóan szűrik ki a pozitív eredményeket.

Magyarországon hétfő reggelig 48 ezer 57 mintavétel történt.

Mikor lesz oltóanyag?

A WHO szerint a járvány lecsengésének elejére kész lesz a használható oltóanyag, és már folyik egy új teszt bevezetése is, amely képet ad arról, hogy mennyire tud védekezni a tesztelt immunrendszere a koronavírussal szemben. Sőt, azt is kimutatja, hogy találkozott-e már a vírussal, és tünetmentesen végig is ment-e rajta.