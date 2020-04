Zimány Linda gyermeke apját keresi

Extra

Holló Bettina ,

Megelégelte a szinglilétet Zimány Linda. A csinos ügyvédjelölt az elmúlt időszakban többször randizott, de egyelőre nem találta el Ámor nyila. A modellnek, mint mondja, vannak elvárásai, 34 évesen ugyanis nem játszadozásra, hanem egy komoly, hosszú távú kapcsolatra vágyik.

Zimány Lindával a Lokál legutóbb az Inspiráló Nők Estjén találkozott, ahol szokásához híven nagyon dögös volt.

– Szerintem fontos, hogy egy nő kívül-belül összhangban legyen. Mindig is felnéztem azokra, akik az élet több területén is helytállnak, jól végzik a munkájukat, de közben feleségként és édesanyaként is a maximumot nyújtják – árulta el az ügyvédjelölt, aki bízik benne, hogy hamarosan ő is kipróbálhatja, milyen több szerep között lavírozni.

– Járok randizni, de még nem találtam meg az igazit. Egy 34 éves nagybetűs nő már tudja, hogy mit akar, és nem éri be kevesebbel. Nem szeretnék egy olyan kapcsolatba beleugrani, amelyről már az elején lehet sejteni, hogy rövid távú lesz. Olyan férfit keresek, akivel le tudnék élni egy életet, és aki majd a gyerekem apja lesz – mesélte őszintén a modell, aki azt is elárulta, hogy milyen számára az ideális társ.

– Szeretnék felnézni rá, és száz százalékig nő lenni mellette. Szerintem én egy kapcsolatban nagyon odaadó vagyok, és ezt fordítva is elvárom. Fontos a tisztelet és egymás építése, mind szellemileg, mind lelkileg. Emellett persze legyen megbízható, és ha baj van, lehessen rá számítani. Úgy gondolom, hogy ezek alapvető dolgoknak tűnhetnek, de sajnos sok férfiból hiányoznak ezek az értékek. Remélem, hogy hamarosan találok valakit, akiben megvannak, és nagyon boldogok leszünk – mondta mosolyogva Linda.

„Anyukám a lelki társam”

A modell nagyon szoros kapcsolatot ápol édesanyjával, gyakran beszélnek telefonon, és pasiügyekben is kikéri a tanácsát.

– Édesanyámnak mindenről beszámolok, a randijaimról is. Ő olyan számomra, mint egy barátnő vagy egy lelki társ, bármit megoszthatok vele. Persze nem mindig volt ilyen idilli a kapcsolatunk, tiniként voltak vele nagy vitáim, de felnőttként rájöttem, hogy milyen sokat jelent nekem – árulta el az ügyvédjelölt.

„A szüleim negyven éve boldogok”



Linda házasságban, családban képzeli el az életét, ezt a mintát otthonról hozta.

– A szüleim huszonévesen jöttek össze, és azóta is együtt vannak, immár több mint negyven éve. Jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, én is egy ilyen harmonikus kapcsolatra vágyom – mondta.