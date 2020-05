+1 szendvics Fehérváron

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Sikerült áttörnie a középiskolások közönyén: adományból származó friss szendvicseket szállít hajléktalanoknak a fehérvári Szabó Katinka.

Székesfehérvár – A magyar kormány is beszállt a Bike Maffia (BM) támogatói közé. A 2011 óta létező civil szervezet hajléktalan emberek, rászoruló családok, szociális intézmények segítésével foglalkozik, és jócskán kivette a részét abból, hogy a járványveszély idején is eljusson az élelem, a gyógyszer az idősekhez, hajléktalanokhoz. A BM most elektromos autót, mikrobuszt és ötmillió forintot kapott azért, hogy még több élelmiszercsomagot, fertőtlenítőszert és maszkot juttasson el a rászorulóknak.

A BM elsősorban a fővárosban tevékenykedik, de országszerte akadnak, akik egy-egy projekttel csatlakoznak hozzájuk. Ilyen Szabó Katinka, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tizenegyedikes diákja is, aki a bikemaffia.com interjúja szerint tavaly ősszel gondolt egyet, és elindította az iskolájában a +1 Szendvics programot. Katinka az iskolatársait kérte meg arra, hogy ha tehetik, alkalmanként hozzanak egy szendviccsel többet, mint amennyit elfogyasztanak – ezeket aztán ő eljuttatja elsősorban a nők számára fenntartott hajléktalanszállóra, de ha több szendvics gyűlik össze, mint amennyire itt szükség van, akkor jut a férfiaknak is.

Mi a Bike Maffia? A Budapest Bike Maffiát a társadalmi apátiából való kimozdulás és a tenni akarás hívta életre 2011-ben. Cél a hajléktalan emberek, rászoruló családok, szociális intézmények segítése. Fontos feladatnak tekintik a társadalmi érzékenyítést, az előítéletek lebontását, és az új megoldások megtalálását a szociális környezetben. Mit mond Révész Máriusz? Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője szerint büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon ilyen széles körű összefogás jött létre azért, hogy a járvány okozta nehéz időszakot a lehető legkisebb veszteséggel vészeljük át.

Az egész projekt, ahogy ő elmesélte az interjúban, a Waldorfeszten jutott eszébe, miután hosszan elbeszélgetett a Bike Maffia standjánál álldogáló fiatalemberrel.