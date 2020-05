1392-en regisztráltak a hatósági házi karantént elektronikusan ellenőrző alkalmazásra

Belföld

MTI ,

Már 1392-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 910 – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa vasárnap online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertetése szerint szombaton 1038 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 934 van érvényben, a rendőrség az előző napon végzett ellenőrzéseken 30 magatartásszegést tapasztalt. A rendőrség március 12. óta ellenőrzi a hatósági házi karantén szabályainak a betartását, azóta 2091 intézkedésre volt szükség.

Hozzátette: a rendőrség szombaton is ellenőrizte a védelmi intézkedések – a távolságtartás, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a maszkviselés, illetve a vásárlási idősávok – betartását. Az elmúlt 24 órában ezek megszegése miatt 24 esetben intézkedtek: 15 esetben figyelmeztettek, 8 helyszíni bírságot szabtak ki és egy feljelentést tettek – mondta.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy május 22-től megváltoztak a Szerbiába történő beutazás feltételei: mindenkit beengednek, aki az általános beutazási feltételeknek megfelel. Ennek érdekében naponta 20 óra és másnap 12 óra között Magyarországra Hegyeshalomnál, Rajkánál és Tornyiszentmiklósnál beutazhatnak azok a tranzitutasok, akik csak átutaznak az országon és Szerbiába akarnak eljutni. Kilépni Magyarországról Szerbia felé Röszkénél és Tompánál tudnak ezek az utazók, akik csak kijelölt útvonalon haladhatnak, csak kijelölt pihenőhelyeken állhatnak meg és a lehető legrövidebb idő alatt kell elhagyniuk az országot.

A határforgalomról szólva az alezredes elmondta: vasárnap a teherforgalomban kilépő oldalon Röszkénél, valamint belépő oldalon Csanádpalotánál tapasztaltak 1-1 órás várakozást. A személyforgalomban belépő oldalon Nagylaknál 1 órás, valamint kilépő oldalon Nagylaknál 2 órás, Csanádpalotánál és Záhonynál 1-1 órás várakozással kell számolni.

Kérdésre válaszolva elmondta: május 7-e óta léphetnek be Magyarország területére az agrárágazatban dolgozók, a román vendégmunkások ezt már csoportosan is megtehetik, most már valamennyi határátkelőnél. Szombat éjfélig 109 csoportban 601 vendégmunkás lépett be Magyarországra ilyen céllal – tette hozzá.