17,5 millió maszk és 620 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra

Belföld

Lokál ,

Folyamatosan érkeznek Magyarországra az egészségügyi védőfelszerelések, a múlt héten többek közt 17,5 millió maszk érkezett, így a világjárvány kezdete óta már 100 milliót importáltunk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az Országgyűlésben.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az elmúlt héten 32 repülőgép és 10 kamion hozott védőfelszereléseket az országba. Ezeken 17,5 millió maszk, 620 lélegeztetőgép, 525 ezer vírusteszt, 16 millió, a védekezéshez szükséges ruházati termék – arcvédő, kesztyű, izolációs köpeny – és 850 ezer gyógyszer érkezett.

– A termékek megfelelnek a vonatkozó szabályoknak, Európában szabadon felhasználhatók a járvány elleni küzdelemben – jelentette ki.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a lazító intézkedések az emberi kontaktusok számának növekedésével járnak, ami az egészségügyi ellátórendszerre háruló nyomás növekedését vetíti előre. Ezért is voltak fontosak azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány bevezetett, és amelyek hatályban léte alatt megoldották az egészségügyi ellátórendszer eszközökkel való ellátását – magyarázta a külügyminiszter.

A tárcavezető az Országgyűlésben emlékeztetett, hogy a Fidesz-kormány 2010 óta a munkahelyek létrehozására helyezi a hangsúlyt, és ezt a mostani nehéz helyzetben is folytatni fogja. A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban négy nagy beruházást jelentettek be, amelyek több ezer munkahelyet hoznak létre Magyarországon. Emellett 151 – javarészt magyar – cég igényelt a kormánytól beruházást támogató hitelt, összesen 10 milliárd forint értékben.

Karácsony hazudik, mint a vízfolyás Németh Szilárd fideszes képviselő felháborodásának adott hangot, amiért Karácsony Gergely főpolgármester hajléktalanszállót akar nyitni Csepelen. – A botrány kirobbanása után Karácsony gyáván kínos magyarázkodásba kezdett – mondta a képviselő. Szerinte a főpolgármester az ígéreteit nem tartja be, és úgy hazudik, mint a vízfolyás. Németh Szilárd felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanszálló üzemeltetését is egy Soros-féle szervezetnek játszanák át. Rétvári Bence államtitkár pedig arra emlékeztetett, hogy Karácsony a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban sem mondott igazat, amikor azt állította, hogy volt orvos az intézményben, holott a vizsgálatok szerint legalább tíz napig nem volt.

Fontos a székely autonómia Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kijelentette, hogy a kormánypártok támogatják a székely autonómiát. Felhívta a figyelmet, hogy május 7-éig még alá lehet írni az ezzel kapcsolatos petíciót, amely az EU nemzeti régióit támogatja.