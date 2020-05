A 19 éves Dalma koronanaplója: Nagyon féltem!

Belföld

Kiss Nóra ,

A koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, de bárki megfertőződhet. A Lokálnak a 19 éves, szakácsként dolgozó Dalma árulta el, hogy még sosem élt át hasonló fájdalmakat, mint a fertőzés alatt, de szerencsére már jól van, és most vérplazma adományozására készül.

Dalma nagyjából egy éve Budapest egyik közkedvelt éttermének szakácsaként dolgozik, valószínűleg ott kapta el a vírust.

– Egy iráni diákokból álló baráti társaság rendszeres vendég volt az étteremben. Március elején, amikor elkezdődött a járvány, a társaság egy része még mindig járt hozzánk, és elmondták, két barátjuknál is kimutatták a fertőzést. Már akkor tartottunk attól, hogy mi is elkaphattuk, de még nem akartunk erre gondolni. Az étteremben áprilisig hatan fertőződtünk meg – kezdte a Lokálnak Dalma.

A fiatal lány egyik napról a másikra lett rosszul. – Vasárnap estig semmi bajom nem volt, hétfő reggel viszont arra keltem fel, hogy mindenem fáj, egyszerre rázott a hideg és izzadtam, a lázam pedig az egekben volt. A kollégáim betegsége miatt azonnal felhívtam a zöldszámot, és a háziorvosomhoz irányítottak. Az elmondottak alapján ő is indokoltnak látta a tesztet, amit a mentők másnap el is végeztek a lakásomon. Akkor már nem éreztem szagokat, ízeket, és annyira köhögtem, hogy azt hittem, szétszakadok. Tudtam, hogy elkaptam, de mégis sokként ért, amikor értesítettek a teszt pozitív eredményéről. Sírva hívtam fel a vidéken élő édesanyámat, mert nagyon féltem. Az állapotom nem indokolta a kórházi kezelést, szerencsére otthon gyógyulhattam, de a háziorvosommal naponta konzultáltunk. A nővérem szintén a fővárosban lakik, ő vásárolt be nekem ételt és a tüneteket csillapító gyógyszereket, amelyeket az orvos javasolt, de csak az ajtómig jött – folytatta Dalma, akinek a szervezete szerencsére egy hét alatt legyőzte a vírust, de mint mondja, ez idő alatt is pokoli fájdalmakat élt át.

– Sosem éreztem korábban ilyen fájdalmakat. Szinte megállás nélkül köhögtem, alig kaptam levegőt, aludni sem bírtam. A lázam három nap alatt elmúlt, de utána is nagyon erőtlen és étvágytalan voltam. Az ötödik nap után éreztem egy kis javulást. Az orvos szerint enyhe tüneteim voltak, el sem tudom képzelni, hogy mit élhet át az, aki súlyos beteg. A fiatalabb korosztály – ahogy korábban én is – azt hiszi, nem kaphatja el a koronavírust. Az én példám viszont jól mutatja, hogy ránk is nagyon veszélyes – tette hozzá Dalma, aki már teljesen jól van, néhány hete újra munkába állt.

– Nagyon megviselt, ami történt, sok mindent átértékeltem. Még jobban figyelek, hogy betartsam az előírásokat, és a kollégáimra, a szeretteimre, de másokra is rászólok, ha azt látom, nem elég óvatosak. Szeretnék én is segíteni és vérplazmát adni. Négy hete vagyok gyógyult, ezért még várnom kell két hetet, de utána biztos sort kerítek rá.