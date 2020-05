A babakötvény megalapozza a gyerek jövőjét

Extra

A kormány óriási erőket csoportosít a családosok megsegítésére, és hogy a nehéz helyzetben is könnyebbé, kiszámíthatóbbá tegye az életüket – mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a Lokálnak. Ilyen intézkedés az is, hogy április 27-től már online is élhetnek a babakötvény lehetőségével.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a Lokál kérdésére elmondta, a babakötvény kivételes lehetőség, hogy a későbbiekben támogatni tudják a családok a fiatalokat.

– A családok korábban is szívesen éltek a babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, hogy online is nyithatnak ilyen számlát. Azt szoktam mondani, hogy ezzel az előtakarékossági számlával megalapozhatjuk a gyerekeink jövőjét, hiszen „még csak most születtek”, de nagyon hamar elrepül az a néhány év, és máris érettségiznek. Akkor pedig nagy segítség, hogy van mihez nyúlni, nem terheli meg annyira a családot anyagilag az esetleges továbbtanulási költség – kezdte Kardosné Gyurkó Katalin a Lokálnak.

– Sokan nem jutottak el vagy túl komplikáltnak érezték a folyamatot, ezért nem is szakítottak rá időt. Most, hogy már otthonról, tulajdonképpen bármikor – abban a néhány órában is mikor a gyerek épp alszik – meg lehet nyitni a számlát, szerintem még több csemete jövője lesz biztosítva. Ebből is látszik, a kormány mindenkire, még a legkisebbekre is vigyáz. Jelenleg ugyanis 212 ezer gyerek rendelkezik már babakötvénnyel Magyarországon. Csak tavaly 34 ezren nyitottak babakötvényszámlát, amihez állami támogatás is jár, a kamat ráadásul 6,4 százalék, ami igen ritka.

„Hatalmas lehetőség”

A babakötvény fontosságára Novák Katalin államtitkár és Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke is felhívta a figyelmet. – A babakötvény egy jó lehetőség, hiszen már most gondolhatunk a gyermekeink jövőjére. Mindenkit arra bíztatok, hogy amikor megszületik a gyermeke akkor váltsa ki, a veszélyhelyzet alatt online is meg lehet tenni. Nyisson egy Start-számlát a gyermekének és ezen takarékoskodjon, hogy a gyermeke jövőjéhez ezzel is hozzá tudjon járulni, már most – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, egy a családok támogatásáról szóló videóban. Ugyanitt Király Nóra, a Ficsak elnöke is elmondta, miért érdemes már most befektetni a gyerekek jövőjébe. – A babakötvény egy hatalmas lehetőség. A Fiatal Családosok Klubja üdvözli a babakötvény intézményét, amelyhez a kormány egyszeri 42 ezer 500 forintos támogatást nyújt, és ezzel, illetve az egyéni hozzájárulásokkal a gyermek 18 éves korára szép nagy összeg gyűlhet össze, amellyel a gyerek elkezdheti a saját életét.