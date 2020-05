Belföld

A Családok napja alkalmával beszélgetett a Lokál Király Nórával, aki öt gyermek édesanyjaként és a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) alapítójaként is pontosan tudja milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a családoknak a járvány alatt. A szülőket arra biztatja: ne féljenek gyermekeikkel beszélni a koronavírusról.

A koronavírus a családok mindennapjaira is nagy hatással van.

– Nagyon távolinak érezték ezt a helyzetet mindaddig, míg be nem került a mindennapjaikba. Természetesen mindenki óvja a családját, így már a kisebb gyerekeket is megtanították a maszk használatára, a helyes kézmosásra. A többhetes bezártság természetes velejárója, hogy a gyerekek már kikívánkoznak a szabadba. Ennek ellenére a családok kitartanak, és mind a mai napig odafigyelnek a szabályok betartására. Nagyon nehéz otthon megoldani gyermekek mellett az egész család ellátását is, pláne munka mellett és főleg, ha esetleg egyszülős családról van szó. Munka, gyerekek tanítása, ellátása, háztartás vezetése, idős hozzátartozókról való gondoskodás a szülők összes energiáját felemészti. Mindemellett meg kell felelni a munkahelyen is, amelynek féltése óriási lelki terhet ró a szülőkre. Ez egy teljesen új napirendet követelt meg a családoktól, ami felállítása az egyik legnehezebb feladatnak bizonyult – kezdte a Lokálnak Király Nóra, aki mindezek ellenére úgy látja, sok pozitív hozadéka is van a jelenlegi helyzetnek.

– Sokan figyeltünk rá eddig, hogy gyermekeink ne üljenek állandóan a gép előtt. Ez most megváltozott, azonban hozott magával egy olyan újszerűséget, melytől fejlődtek a gyerekek. Nem játszani ültek le a gépek elé, hanem tanulni. Több programmal is meg kellett ismerkedniük ahhoz, hogy a házi feladatokat megfelelően megoldják és visszaküldjék tanáraiknak. Észrevettünk még egy változást gyermekeinken, mely az egész családi létre kihatott. Ez pedig az empátia igen magas fokú megjelenése. Nagyon szívesen segítenek osztálytársaiknak, ha elakadnak a feladatok megoldásában. Szívesen magyarázzák el a tananyagot, már néha igazi „kis tanárok” módjára. Persze lehetséges, sőt valószínű, hogy ennek lesz némi kopása, de törekedni kell rá, hogy ezt mérsékeljük és beépítsük a mindennapjainkba – mondta a FICSAK alapítója.

Ne féljünk beszélni róla!

– A gyerekek korához mérten beszélgessünk velük a vírusról. Nekünk szülőknek az a dolgunk, hogy ebben a helyzetben a gyerekek ne veszítsék el a biztonságérzetüket. Mondjuk el nekik, hogy a járvány bizony veszélyes dolog, de ha betartjuk a megfelelő óvintézkedéseket, akkor nem eshet bajunk, ha mégis elkapnánk, akkor sem szabad megijedni, máskor is voltunk már betegek. A doktorbácsik és doktornénik azon dolgoznak, hogy mindenkit meggyógyítsanak. Mi a Fiatal Családosok Klubjánál ezt tájékoztató anyagokkal, játékokkal segítjük – hívta fel a figyelmet Király Nóra.

Fontos a napirend

Király Nóra édesanyaként is helytáll a mindennapokban. – A legtöbben hozzám hasonlóan zsonglőrködnek az idővel, amit úgy tudunk megtenni, hogy fektetés után éjszakába nyúlóan dolgozunk. Ha tanácsot kéne adnom, akkor az lenne, hogy próbáljunk egy szoros időrendet kialakítani és azt bármi áron tartani. Nem könnyű, de talán ez segíthet abban, hogy minél zökkenőmentesebben átvészeljük ezt a nehéz helyzetet.

Segítség a családoknak!