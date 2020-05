A fogyasztóvédelem központi eleme a családok védelme

Belföld

MTI ,

A kormány a fogyasztóvédelem központi elemének tekinti a családok védelmét, ezért továbbra is szigorúan ellenőrzi a forgalomba kerülő termékeket – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a gyermeknap alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Keszthelyi Nikoletta szerint a családok biztonságához az is hozzátartozik, hogy az üzletekben és a webáruházakban is csak biztonságos termékekkel találkozzanak, és ne váljanak megtévesztés áldozataivá. Járványveszély idején különösen fontos a gyermekgondozási és gyermekeknek szánt termékek ellenőrzése, ezért a hatóságok fokozták a vizsgálatokat az elmúlt hetekben.

Majdnem 70 üzlet és webáruház kínálatát áttekintve mintegy ezer terméket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, valamint az ITM műszaki laboratóriuma. A helyettes államtitkár kiemelte a figyelmeztető és biztonsági feliratok hiányát, illetve azt, hogy azok sokszor csak idegen nyelven olvashatók. Fogyasztóvédelmi kifogások miatt több alkalommal kellett etetőszékeket és utazóágyakat visszahívni a forgalomból.

A játékok minősége évről évre javul, de tavaly még mindig majdnem minden másodikat kifogásolhatónak ítélték az ellenőrök, főképp fulladásveszély és káros vegyi anyagok miatt. Súlyosabb esetekben a vásárlóktól is vissza kellet hívni termékeket – közölte Keszthelyi Nikoletta.

Tavaly óta az ITM a vámhatósággal is együttműködik, így már a határon vizsgálhattak meg csaknem 170 ezer játékot. Túlnyomó részüket meg is kellett semmisíteni, ám hatóságok ezzel nem csupán a belföldi vásárlókat óvták meg, hanem más országok fogyasztóit is, hiszen a termékek így nem juthatott tovább az EU-tagok közös piacára – tette hozzá a helyettes államtitkár. Az ellenőrzések idén új termékkörökre terjedtek ki. Az eddigi 40 mintavétel vegyipari vagy mechanikai vizsgálatán 9 termék bukott meg, így már ezek sem kerülhetnek a vásárlókhoz.

Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese közölte, hogy a vizsgálatok alapján egész Európában sok hamisított játék kerül forgalomba. Ezek nem csupán a gazdaságnak okoznak kárt, hanem a fogyasztóknak is, mivel jelentős részük gyenge minőségű. Az eredetiséget ezért mind a vásárlóknak, mind a forgalmazóknak ellenőrizniük kell a csomagolás, a védjegyek és más jelzések alapján – tette hozzá.

Pomázi Gyula szerint a magyar gyártók, a belföldi játékmanufaktúrák termékei biztonságosak, így elsősorban ezeket ajánlotta a családok figyelmébe.