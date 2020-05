A Gabonamúzeum már fogad

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

A napokban a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum egyik kiállítótere, a Gabonamúzeum is megnyithatta kapuit az enyhítéseknek köszönhetően. A részletekről Ando György, a múzeum igazgatója tájékoztatott.

Békéscsaba – Május közepe óta ismét látogatható a Munkácsy Mihály Múzeum Gyulai út 65. szám alatt működő kiállítóhelye, a Gabonamúzeum. Békéscsaba miniskanzene azt mutatja be, hogyan éltek régen a város lakói.

– Az elmúlt években rendezvények sokasága valósult meg a területen, régen például díjugrató versenyek is voltak – árulta el Ando György igazgató. – Jelenleg a Békéscsabai Vitézi Játékok, illetve a múzeumi nyári táborok helyszínéül szolgál. Sajnos idén a vitézi játékokra nem kerülhetett sor, a nyári táborokat azonban még tervezik.

Készül az évkönyv A szakemberek már dolgoznak a múzeum idei évkönyvén. Ezúttal Békés megyei történeteket, legendákat gyűjtöttek össze, Mesés Békés munkacímmel. A megye minden települése helyet kap majd a kiadványban, egy-egy érdekességet kiemelve a történetéből. Békéscsabáról például a letelepedés történetét osztják majd meg.

Annak ellenére, hogy a főépület zárva tart, a múzeum munkatársai nem unatkoznak. Készül például az új állandó kiállítás, valamint a Munkácsy-tárlat. Utóbbi bemutatását április végére tervezték, de a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. Egyelőre a kivitelezővel folynak az egyeztetések, pontosítások. A tárgyak kiválasztása, restaurálása is zajlik. Emellett a tudományos munka is folytatódott. Például az épülő Wenckheim-kerékpárút kapcsán egy igen reprezentatív kiadvány is elkészült, csak a bemutatásra vár.