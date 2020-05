A járvány alatt különösen fontos a HIV-terápia betartása

Belföld

Két dolgot javasolnak az infektológus szakemberek a COVID–19 járvány kapcsán a HIV-fertőzéssel élők számára: kövessék pontosan a terápiás útmutatást, illetve – ha még nem tették – késlekedés nélkül jelentkezzenek antiretrovirális kezelésre a jelenleg is nyitva tartó centrumokban és decentrumokban.

Az AIDS-betegségben elhunytak májusi világnapja alkalmából a szakemberek ismét rámutattak a rendszeres HIV-szűrés és a fertőzés korai felismerésének fontosságára, hiszen az időben elkezdett, szakszerű gyógyszeres kezeléssel a HIV-fertőzés jól kezelhető. Hozzátették: a HIV-szűrés a koronavírus-járvány idején is elérhető.

Az idősek mellett a krónikus betegséggel élőkre is kiemelten veszélyes az új koronavírus – szakemberek azonban hangsúlyozzák, hogy a hatékony antiretrovirális kezelésben részesülő HIV-fertőzöttek nincsenek fokozott kockázatnak kitéve sem a koronavírussal való megfertőződés, sem pedig a betegség súlyosabb lefolyása szempontjából.

„Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a HIV-fertőzöttek, akiket időben diagnosztizáltak és az előírásoknak megfelelően szedik az antiretrovirális gyógyszereket, nem képeznek kiemelt kockázati csoportot a járvány szempontjából – hívta fel a figyelmet dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének infektológus főorvosa. Ezt a hazai adatok is megerősítik, a terápiás ellátásban részesülő 2200 hazai HIV-fertőzött körében eddig nem jelentettek koronavírusos esetet.”

A HIV-vel élők számára az is megnyugtató lehet, hogy a jelenlegi nemzetközi tudományos konszenzus szerint a COVID–19 vírus fertőzés a HIV-pozitívaknál sem okoz súlyosabb tüneteket, amennyiben nem immunszuppresszáltak, illetve nincs más társbetegségük.

Szlávik János főorvos hozzátette, hogy több százan élhetnek Magyarországon olyanok, akik tudnak HIV-pozitív státuszukról, de a kezelést – valamilyen okból – még nem kezdték el. Nekik mindenképpen érdemes a lehető leghamarabb bejelentkezni akár a fővárosban, akár Miskolcon, Debrecenben vagy Pécsett egy decentrumban, hogy elkezdhessék a gyógyszeres terápiát. Ez nem csupán a koronavírussal szembeni kitettségüket csökkenti, de lehetőséget ad arra is, hogy gyakorlatilag teljes értékű életet élhessenek. A korai szakaszban elkezdett és pontosan követett antiretrovirális terápia mellett a HIV-fertőzöttek folytathatják addigi megszokott életüket: dolgozhatnak, sportolhatnak, nemi életet élhetnek. Hazánkban a korszerű HIV-kezelés államilag finanszírozott. Megfelelően beállított terápiával a HIV-vel élőknek egyébiránt nem kell különleges óvintézkedéseket tenniük a koronavírus járvány miatt, szakemberek véleménye szerint elegendő az általában javasolt ajánlásokat (kézmosás, maszkviselés stb.) betartaniuk.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a 60 évnél idősebb, valamint a más társbetegségekkel (például szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, krónikus légúti megbetegedések és magas vérnyomás) élő HIV-pozitív emberek esetében a COVID–19 betegség lefolyása súlyosabb lehet.

Ezért számukra különösen fontos, hogy az előírt módon szedjék a gyógyszereiket.

Szlávik János szerint továbbra is magas azoknak az aránya, akiket csak a betegség előrehaladott szakaszában – az úgynevezett AIDS-stádiumban – szűrnek ki. 2018-ban 57 beteget jelentettek AIDS-stádiumban, tehát minden fertőzött későn szembesül a betegség tényével.

„Pedig a HIV-fertőzés ma már jól kezelhető és szinten tartható, feltéve, hogy korai szakaszában sikerül felismerni és megkezdik a kezelést. Az új, még hatékonyabb gyógyszerek egyre kevesebb mellékhatást okoznak, miközben a vírusszámot rendkívüli mértékben lecsökkentik” – fogalmazott Szlávik János.

A főorvos becslése szerint hazánkban jelenleg 3000-4000 HIV-fertőzött él. A kezelésben nem részesülők többsége nem tud az érintettségéről, ezért szükséges a rendszeres tesztelés, különösen

a kockázati csoportokban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint továbbra is végeznek HIV-szűrést kedd

és csütörtök délutánonként a IX. kerületben az Albert Flórián út 2-6. szám alatt. A gyorstesztes

szűrés térítésköteles, a vénás vérből végzett teszt pedig ingyenes. 10 Május 11-től szerdánként 16-

18 között újraindul az ingyenes, kombinált gyorstesztes HIV-, hepatitis B, C és szifilisz szűrés a VIII.

kerületi Déri Miksa utcában is (bejárat az Auróra utca 22–28. felől).

Az eredmény a helyszínen megvárható.

Az NNK adatai szerint 2018-ban összesen 229, a tavalyi év első kilenc hónapjában pedig 169 új HIV-fertőzöttet regisztráltak hazánkban. Magyarországon tavalyelőtt 16 beteg halt meg AIDS-ben, és az is kiderül a statisztikákból, hogy 2019 első 9 hónapjában 12 áldozata volt a betegségnek.

Az áldozatokról 1983 óta világszerte gyertyagyújtással emlékeznek meg május harmadik vasárnapján, idén május 17-én. A betegség hazai áldozataira emlékezve – a megfelelő óvintézkedések betartásával – a Szent László Kórház kertjében gyújtanak gyertyát.