A karantén miatt szakítottak

Noha tavasszal még arról írtak a lapok, hogy Liam Hemsworth hihetetlenül boldog új párja, Gabriella Brooks mellett, most arról pletykálnak, hogy véget ért a kapcsolatuk. Állítólag az együttélés okozott gondot.

A jóképű színész és exfelesége, Miley Cyrus tavaly nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják. Miley-hez hasonlóan Liamre is hamar rátalált az új szerelem, az ausztrál álompasit először decemberben kapták lencsevégre a 23 éves modellel, Gabriella Brooksszal. Úgy tűnt, hogy minden rendben, közeli barátok szerint Gabriellában mindent megvolt, ami Miley-ből hiányzott. Most azonban már egymás Instagram oldalát sem követik, ami egyértelműen arra utal, hogy valami nincs rendben. Pletykák szerint a kapcsolat még túl friss volt ahhoz, hogy a karantén próbáit kiállja, így a szakítás mellett döntöttek.