A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet ötvenharmadik napján.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 52. napján a Facebook oldalára töltött fel képeket.

A szabad Országgyűlés harminc évvel ezelőtti megalakulására emlékező ünnepi ülést tartott szombaton a parlament.

“52. Harminc éve szabadon. Ahogy akkor is, most is összefogásra van szükség Magyarországon. Együtt sikerülhet!” – fogalmazott a bejegyzésében Orbán Viktor.

A védekezés következő szakaszában, hétfőtől vidéken a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóban szombaton.

Fontos, hogy az idősekre továbbra is fokozottan kell vigyázni, Budapesten és Pest megyében pedig a koronavírus-fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt maradnak a korlátozások. Így például ott továbbra sem használhatók a vendéglátó egységek kerthelységei, teraszai, és továbbra is csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár. Ugyanakkor vidéken hétfőtől a bevásárlóközpontok már rendes nyitvatartással működhetnek – közölte a kormányszóvivő.

Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba – mondta Áder János államfő szombaton a parlament ünnepi ülésén, ahol az Országgyűlés 30 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztek a képviselők.

A köztársasági elnök az ajánlotta, hogy a koronavírus-járvány miatt ránk váró feladatok megoldásához használjuk erőforrásként mindazt, amit az elmúlt 30 évben elértünk és amit az elmúlt hetekben megtapasztaltunk, “hogy hamarosan újra élvezhessük a szabadságot”. Kiemelte: az elmúlt hetekben a járvány nem csak törékenységünkre figyelmeztetett, de a társadalmi összefogás erejét is megmutatta

Sokan szegték meg a hatósági házi karantént pénteken – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: május elsején 59 szabályszegés volt, ennek több mint fele Bács-Kiskun megyében. Példaként említette, hogy Vaskút egy külterületi tanyáján külföldi vendégmunkások csoportosan szegték meg a szabályokat.

Egyre több potenciális vérplazmadonor jelentkezik – mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója

Vályi-Nagy István közölte: az országos tisztifőorvos körülbelül háromszáz lehetséges donort értesített levélben, arra biztatva őket, hogy váljanak vérplazmadonorrá.

A miniszterelnök egy régi képet osztott meg a közösségi oldalán.

“Harminc éve a parlamentben. Fidesz-frakció 1990. Na, ki kicsoda?” – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődnek meg hétfő reggel, a szokottnál egy órával később, 9-kor, magyar nyelv és irodalommal az idei érettségi írásbelik. Országszerte 84 284-en kezdhetik meg a vizsgákat, néhány tárgy kivételével csak írásbeliket tartanak.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban elmondta, eredetileg 113 387-en jelentkeztek a vizsgákra, köztük voltak olyanok is, akik előrehozott érettségit tettek volna, hivatalból 26 638 vizsgázót töröltek a névsorból.

Világszerte 3 344 099-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 238 663, a meggyógyultaké pedig 1 053 342 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint szombat reggel.

Péntek reggel még 3 257 520 volt a fertőzöttek száma, a haláleseteké 233 405, a gyógyultaké pedig 1 014 809.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A Pesti úti idősotthon koronavírussal fertőzött lakói közül újabb 4 elhunyt, így már 38-ra emelkedett az áldozatok száma.