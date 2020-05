A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet ötvenhatodik napján.

Novák Katalin: A járvány után is mindenki el fogja tudni tartani a családját

A magyar kormány mindenki számára garantálja, hogy a koronavírus-járvány után is képes lesz tisztességes munkából ellátni a családját, továbbá annyi munkahelyet fognak teremteni, amennyit a vírus “elpusztít” – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

Rémhírterjesztés miatt 83 esetben indult eljárás – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: járványüggyel összefüggésben összesen 321 büntetőeljárást indítottak, 62 gyanúsítottat hallgattak ki.

Az egészségügyi ellátások fokozatosan indulnak újra és csak előzetes telefonos bejelentkezés után vehetők igénybe

Müller Cecília azt kérte az állampolgároktól, hogy ne menjenek személyesen háziorvoshoz, szakrendelőbe, egyeztessenek előzetesen telefonon időpontot!

Az Exim Bankról szóló törvényjavaslat célja, hogy Közép-Európa leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszerét hozza létre Magyarországon hosszú távon is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben.

A miniszter úgy értékelt: a világjárvány nemcsak egészségügyi hanem gazdasági kérdés is, a járvány után pedig semmi sem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. Teljesen új verseny indul, új szabályokkal, új szereplőkkel, új pályákon, új játékvezető sípszavára és ebbe az új versenybe kell most benevezni – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ebben a helyzetben nem lehet más a cél, minthogy továbbra is Magyarországé legyen Közép-Európa legvonzóbb beruházási környezete, és a leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszer.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 55. napján egy fotót osztott meg a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a mai matematika vizsgához is sok sikert kíván az érettségizőknek.

“55. Sok sikert a matek érettségihez!” – írta a bejegyzésében a kormányfő.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3065 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 363 főre emelkedett az elhunytak száma, 709-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1993 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei – írják a koronavírus.gov.hu oldalán.

A Magyarország ellen zajló példátlan támadásról és dezinformációs kampányról, valamint az ezek alaptalanságát kimondó európai bizottsági állásfoglalásokról írt levelet Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó valamennyi párt elnökének.

Orbán Viktor értékelése szerint az elmúlt hetekben egy Magyarország ellen zajló “példátlan támadás és dezinformációs kampány tanúi lehettünk. Akkor, amikor világszerte a koronavírus-járvány elleni eredményes fellépésért küzdünk, amikor emberéletek forognak kockán, egy valós alap nélküli, koordinált támadást indítottak ellenünk. Engem és országomat már korábban is támadtak igazságtalanul, részrehajló ideológiai propaganda alapján, de a mostani volt a legaljasabb és legcinikusabb, amit tapasztaltam. Szándékosan figyelmen kívül hagyták, hogy egy olyan kormányt vettek célkeresztbe, amely épp emberéletek mentésén fáradozik” – szögezte le a Fidesz elnöke.

Az elmúlt egy hét alatt 17 millió 516 ezer maszk érkezett Magyarországra, és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök szállítása ezen a héten is folyamatos lesz – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában.

A tárcavezető kiemelte: így már megközelítették a százmilliót a világjárvány kirobbanása óta importált maszkok vonatkozásában. Az elmúlt héten 620 lélegeztetőgép is érkezett, és a szükséges alkatrészek szállítása is folyamatos – tette hozzá.