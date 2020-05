A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet ötvenkilencedik napján.

Magyarország célja, hogy önellátó legyen az oltóanyaggyártásban is

Magyarország célja, hogy – hasonlóan a legtöbb területhez – önellátó legyen az oltóanyaggyártásban is – hangoztatta az emberi erőforrások minisztere, miután a hazai oltóanyaggyártás létrehozásának elősegítésében való együttműködésről írt alá megállapodást a Debreceni Egyetem (DE) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) képviselője pénteken Budapesten.

Kásler Miklós a sajtótájékoztatón azt mondta, a mostani járvány is ráirányította a figyelmet a védőoltások fontosságára, és az önellátás kérdése a járványban felerősödött, hiszen Kína egy időre kiesett a gyógyszeralapanyagok, gyógyászati eszközök szállításából, nehéz helyzetbe hozva ezzel a világ országait.

Ismét védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban, illetve az időotthonokban és a szociális intézményekben dolgozók – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője online sajtótájékoztatón pénteken.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, az alapellátásba pénteken négyheti készletet fog kiszállítani az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az idősotthonoknak pedig kétmillió sebészi szájmaszkot, 307 ezer védőkesztyűt és 7 ezer védőköpenyt fognak eljuttatni.

Negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek száma

Müller Cecília elmondta, hogy a vidéken bevezetett enyhébb szabályok hatását, a járvány alakulását legalább két hétig figyelni kell.

Óvatosak vagyunk – fűzte hozzá.

Az országos tisztifőorvos elmondta: pénteken megállapodást írtak alá magyar vakcinagyár alapításáról, hogy Magyarország az oltóanyag gyártás terén is függetlenedhessen.

Müller Cecília hozzátette: péntektől a patikák is árulhatnak FFP1, FFP2 és FFP3 maszkokat, így a háziorvosok ott is beszerezhetik azokat.

Minden fennakadás, probléma, vagy botrány nélkül tudták sikeresen megszervezni az érettségi vizsgákat a koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben

Maruzsa Zoltán elmondta: a héten megtartották a legtöbb tanulót “megmozgató” tantárgyakból a vizsgákat.

Felhívta a figyelmet arra: nem könnyítette meg a munkájukat az a nyomás sem, amelyet az ellenzék és a média gyakorolt rájuk, esetenként “hisztérizálva” a várható körülményeket. Utólag megállapítható – tette hozzá -, hogy a számításaik helyesek voltak, és semmi nem úgy történt, ahogy az érettségi mostani megtartását ellenzők mondták.

A világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a koronavírus az emberi egészség mellett a munkahelyeket is veszélybe sodorja – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Hangsúlyozta, az egészségvédelem mellett a munkahelyek megvédése is fontos feladat.

A tárca három hete indította útjára a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (Hipa) közösen azt a programot, amelynek keretében azon vállalatok beruházásait támogatják, akik vállalják a náluk foglalkoztatott emberek munkahelyeinek fenntartását.

A miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán a veszélyhelyzet 58.napján.

A mai reggelt a kormányfő a Kossuth rádióban kezdet. Beszédében többek között kitért az oktatási rendszerre és, hogy milyen nagyszerű tanárokkal rendelkezik Magyarország.

“58. Jól vizsgázott az oktatási rendszerünk. Kiváló tanáraink vannak” – írta a videóhoz Orbán Viktor.

Az elmúlt időszakban mintegy 40 ezer koronavírustesztet végeztek az Országos Mentőszolgálat munkatársai

Csató Gábor elmondta, mintegy 400 ezer kilométert tettek meg munkatársai a járványhelyzet miatt, és kiemelte azt is, általában ők voltak az elsők, akik a betegekkel találkoztak.

Az élet újraindításának további lépései legkorábban a jövő hét végén következhetnek – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Budapest életének újraindítása ügyében a szakemberek álláspontja az, hogy meg kell várni a koronavírus-fertőzés miatti halálozási számok csökkenését. Amíg ez nem történik meg, addig óvatosnak kell lenni a fővárosi nyitással – jelezte a kormányfő.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3178 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős krónikus beteg. Ezzel 392 főre emelkedett az elhunytak száma, 865-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.