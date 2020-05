A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet hatvanötödik napján.

Újabb védőeszközök érkeznek a kórházakba és az idősotthonokba

Újabb védőeszközök érkeznek csütörtökön 29 kórházba és az Országos Mentőszolgálathoz – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette: a vidéki nyitás eddig nem eredményezett többletfertőződést, de ki kell várni a 14 napos lappangási időt, hogy ezt nyugodtan ki lehessen jelenteni.

Csökken a kórházban ápoltak száma, az igazolt fertőzöttek 23 százaléka pedig idősotthon lakója – mondta a tisztifőorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: az operatív törzs újabb védőeszközökkel segíti az idősotthonokat, ahova a kormányhivatalokon keresztül érkeznek meg ezek.

Szólt arról is, hogy két mobiltelefonos alkalmazást is kifejlesztettek, amelyek hasznosak lehetnek a járvány elleni védekezésben. Az egyik a házikarantén-applikáció, amely az elrendelt hatósági házi karanténok elektronikus ellenőrzését szolgálja, ezt az alkalmazást eddig 585-en telepítették, és most is 528-an használják.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatón közölte, a Pest megyei koronavírus-fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékiekhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekinti egy egységnek a kormány.

Gulyás Gergely jelezte azt is, hogy a Budapestet érintő korlátozások enyhítéséről hamarosan döntenek.

A miniszter a megyékre vonatkozó enyhítéseket ismertetve hangsúlyozta, az 1,5 méteres védőtávolságra és az arc eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják, de a vendéglátóhelyek belső zárt részében (különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, presszóban) a tartózkodás megengedett.

A kormány lehetségesnek látja a koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti korlátozások enyhítését is

Gulyás Gergely elmondta, a kormány azt kérte a főpolgármestertől és a kerületi polgármesterektől, hogy csütörtök délután 3 óráig nyilvánítsanak véleményét arról, milyen döntést hozzon a kormány. Ezt követően a kormány virológusokkal egyeztet, majd az operatív törzs dönt arról, milyen új szabályok lépjenek életbe a fővárosban – ismertette.

Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben (EP)

Gulyás Gergely kiemelte: már előre megírták az ítéletet és még az igazságügyi miniszter beszédét is betiltották. Példátlan, hogy miközben az EU soros elnökségét egy államtitkár képviseli, a magyar kormány tagjának nem adnak lehetőséget a megszólalásra – fogalmazott. Hozzátette: “ez a legrosszabb időket idézi”, de még a kommunista koncepciós eljárásokban sem tekintettek el a vádlott védekezésének elmondásától.

Magyarország azon országok között van, amelyeknek Japán ingyenesen biztosít a koronavírus kezelésében eredményesnek mutatkozó gyógyszert – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter kifejtette: telefonon egyeztetett Tosimicu Motegi japán külügyminiszterrel, aki gratulált a járvány magyarországi kezeléséhez.

A miniszterelnök egy levelet osztott meg közösségi oldalán.

A veszélyhelyzet 64. napján Orbán Viktor Varga Judit levelét osztotta meg.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseket támogató két pályázati felhívás jelent meg több mint 50 milliárd forint keretösszeggel – jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára csütörtökön.

A gazdaságvédelmi akcióterv szolgálatába állított, múlt héten átcsoportosított fejlesztési források első pályázati felhívásaira 2020. május 29-től adhatják be a vállalkozások a támogatási kérelmeket – tette hozzá az államtitkár.

Újabb elhunyt beteg hozzátartozója vádolja a Pesti úti idősotthont, újabb bizonyítékokhoz jutott hozzá a RIPOST. „Begyógyszerezték az anyámat, hogy ne kelljen vele törődni” – mondja Csüri Krisztián, akinek az édesanyja az idősotthonban hunyt el, és aki újabb dokumentumokkal kereste meg lapunkat. Ezek azt igazolják, hogy Julika nénit indokolatlanul tömték pszichiátriai gyógyszerekkel – miközben ő szóban és írásban is kérte, hogy ne adjanak ilyen szereket édesanyjának.

A lap szerkesztőségébe egy 2017-es kórházi zárójelentést juttatott el Csüri Krisztián, amelyből feketén-fehéren kiderül: édesanyja, Julika néni nem szorult pszichiátriai gyógyszerekre, biztosan nem szenvedett demenciában, és nem volt érelmeszesedése sem. A férfi állítja: ezután sem állított fel hivatalosan egyetlen orvos sem ilyen diagnózist Julika néninél. Ennek ellenére édesanyját pszichiátriai gyógyszerekkel tömték teli a Pesti úti otthonban, a halottvizsgálati jegyzőkönyvébe pedig azt írták: 10 éve demenciában szenvedett és 20 éve érelmeszesedése volt.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írják a koronavírus.gov.hu oldalán.

Elhunyt újabb 6 krónikus beteg. Ezzel 436 főre emelkedett az elhunytak száma, 1169-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1775 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 59%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 59%-a budapesti vagy Pest megyei. 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 49-en vannak lélegeztetőgépen.