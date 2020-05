A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet hetvenedik napján.

A Magyar Honvédség kiemelkedő szerepet kíván vállalni a munkahelyteremtésben

A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével kívánja segíteni a koronavírus-járvány idején a munkahelyteremtést a Magyar Honvédség (MH) – mondta a honvédelmi miniszter az MH Altiszti Akadémián Szentendrén kedden.

Benkő Tibor kiemelte, hogy a Magyar Honvédség is részt kíván venni a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, elsősorban a munkahelyteremtésben, ezért az ország 25 helyszínén várják azokat a 18 és 50 év közötti állampolgárokat, akik elvesztették a munkájukat, és vállalják a 6 hónapos kiképzést.

Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe – figyelmeztetett az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok betartása csak így lehetséges. A hétfői “egészségügyi nyitás”, az új egészségügyi szolgáltatások elindulásával ismét néhány intézményben tumultus alakult ki – közölte.

Már 737-en használják a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazást

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: jelenleg 10 394 házi karantén van érvényben. Az elmúlt 24 órában a rendőrök helyszíni ellenőrzés során 31 esetben tapasztalták a magatartási szabályok megszegését.

Elmondta azt is, hogy szerdán megnyílik Győr-Moson-Sopron megyében a zsirai határátkelő, amelyet 5 órától 21 óráig használhatnak a személyforgalomban.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 69. napján fotókat osztott meg a közösségi oldalán.

A kormányfő online megbeszélést tartott a visegrádi kormányfőnökkel és a német kancellárral a gazdaság újraindításáról.

“69. A visegrádi kormányfőnökkel és a német kancellárral egyeztettünk a gazdaság újraindításáról // 69. We discussed restarting our economies with the V4 Prime Ministers and the German Chancellor” – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Hiába csökken a koronavírusos esetek száma, továbbra is vigyázni kell, hiszen a mai napig az ország különböző részein találnak betegeket – mondta Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mindez azt jelenti, hogy azokat a veszélyeztetett csoportokat, amelyeknél a vírus valóban komoly gondot okoz, továbbra is védeni kell – emelte ki. Hozzátette, továbbra is maszkot kell használni, fertőtleníteni kell és meg kell tartani a védőtávolságot.

Meghalt 5 idős, krónikus beteg, és 21-gyel, 3556-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu kedd reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 467-re emelkedett. 1412-en már gyógyultan távoztak a kórházból.