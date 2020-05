A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet hetvenhatodik napján.

Orbán Viktor: Július 1-jén 500 ezer forintot kapnak az egészségügyi dolgozók

Július 1-jével kifizetik az 500 ezer forint pluszpénzt az orvosok és ápolók számára – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben. Hozzátette, hogy a munkahelyvédelmi intézkedések keretében 1 millió 62 ezer ember részesült támogatásban.

A magyar gazdaság szereplőinek új világgazdasági versenyben kell helyt állniuk a koronavírus-járvány után – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán.

A miniszter hangsúlyozta, nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági védekezésre is szükség van, mert a világjárvány az emberek életén és egészségén túl a munkahelyeket is veszélybe sodorja.

Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van – emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: 430 embert kezelnek kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. Emlékeztetett, hogy két hete még az aktív fertőzöttek körülbelül fele volt kórházban, most már kevesebb mint egyharmaduk. Vagyis az aktív fertőzöttek is jellemzően könnyebben vészelik át a fertőzést – közölte.

Már 1459-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 924

Kiss Róbert alezredes elmondta: vasárnap 691 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 810 van érvényben. Tegnap 33 esetben tapasztalták a hatósági házi karantén szabályainak megsértését – hangzott el.

A hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően 2020-ban kétezer milliárd forint többletforrás marad a lakosságnál és a vállalatoknál

Tállai András hozzátette: a kormány gazdaságvédelmi intézkedései között a hiteltörlesztési moratórium érdemi segítséget jelentett.

A jelenlegi adatok szerint a lakosság 40 százaléka döntött úgy, hogy tovább törleszti hiteleit, tehát több mint felük élt a moratórium lehetőségével. A nagyvállalatok 70 százaléka, a kis- és középvállalatok 40 százaléka törleszti tovább a hiteleket – mondta.

A magyarok túlnyomó többsége, 78 százaléka utólag is indokoltnak tartja, hogy az elmúlt bő két hónap koronavírusjárvány-fenyegetésében “rendkívüli jogrendet lehetővé tevő” veszélyhelyzet volt Magyarországon, míg 17 százaléka nem ért vele egyet – közölte a Nézőpont Intézet az MTI-vel legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készített közvélemény-kutatása eredményét ismertetve.

A közlemény szerint politikailag ez alighanem fontosabb annál, mit gondolnak a megkérdezettek arról, meg kell-e szüntetni a veszélyhelyzetet.

Az intézet hozzátette: még a kormánykritikus szavazók fele (50 százalék) is egyetért abban, hogy ez a kormányzati lépés (a veszélyhelyzet kihirdetése) indokolt volt. “Minden diktatúrát kiáltó, s különösen is Soros György, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, a liberális világsajtó és a magyar baloldali ellenzék ezzel elvesztett egy fontos értelmezési csatát. Sem egykor, sem most, sem utólag nem ért velük egyet a magyar választók túlnyomó többsége a veszélyhelyzet ügyében, hiszen annak bevezetéséről és befejezéséről is konszenzus van a magyar társadalomban” – fogalmaztak a közleményben.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3756 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írják a koronavírus.gov.hu oldalán.

Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 491 főre emelkedett az elhunytak száma, 1711-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1554 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti.

Június másodikától oktatási céllal is használhatók lesznek az iskolaépületek, a vidéki bölcsődék és óvodák hétfőtől, a fővárosiak pedig szintén június másodikától térnek vissza a “normális működési rendhez” – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.ó

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: az iskolákban a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik.

Bár csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat – közölte a Szent László Kórház infektológus főorvosa vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Szlávik János szerint a fertőzöttek és gyógyultak számának alakulása a járvány lecsengését jelzi, ugyanakkor nem lehet tudni, mi lesz nyáron, vagy lesz-e második hullám. Emiatt továbbra is fontos a másfél méteres távolságtartás és a maszk viselése – hívta fel a figyelmet.