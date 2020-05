A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet nyolcvanadik napján.

A koronavírus-betegek kezelésénél folyamatosan követik a nemzetközi protokollt – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Szlávik János kérdésére válaszolva közölte, ahogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az egészségügyi szakma egy-egy kezelést ajánl vagy inkább nem javasol, úgy az itthon alkalmazott gyógyító módszereket is ehhez illeszkedve változtatják.

Kitért arra is, hogy a koronavírus terjedhet tárgyak által is, ezért javasolt továbbra is a fertőtlenítés. Ezzel együtt továbbra is fontos a távolságtartás és a maszkhasználat is ahhoz, hogy ez a járvány ne terjedjen tovább – emelte ki.

Megkönnyíti a magyar állampolgárok hazatérését Bulgáriából egy most hatályba lépett kormányrendelet

Lakatos Tibor rendőr ezredes beszámolt arról, hogy a jogszabály szerint korlátozás nélkül léphetnek Magyarország területére azok a magyar állampolgárok, akik hivatali kötelezettségük ellátása, nemzetközi szervezet tevékenységében közreműködés, üzleti út, humanitárius tevékenység vagy hozzátartozó látogatása érdekében érkeznek a Bolgár Köztársaságból, akkor is, ha Románia felől lépik át a magyar határt.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 80. napján egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amin a csíksomlyói búcsút láthatjuk. Sajnos idén a koronavírus-járvány miatt ezt sem a megszokott módon ünnepelhetjük. Nem lehet tömeges zarándoklatot tartani. A búcsút ettől függetlenül megtartják és online lehet követni a misét. A link megosztásával hívja fel a figyelmet a kormányfő. “80. Szép pünkösdöt minden magyarnak” – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Meghalt 7 idős, krónikus beteg, és 26-tal, 3867-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu szombat reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 524-re emelkedett. 2142-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

Egyre népszerűbb a munkahelyteremtő bértámogatás

A múlt héten bejelentett, 80 milliárd forintos keretösszegű munkahelyteremtő bértámogatási program egyre népszerűbb, rövid idő alatt már több mint 3000 munkavállaló után igényelték a cégek – közölte az innovációs és technológiai miniszter pénteken Zalaegerszegen.

A járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben van, de a vírus más földrészeken még erősen terjed – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte, Magyarországon nem nő számottevően az új fertőzöttek száma. Nagyon fontos, hogy az idősotthonokban, illetve a szociális otthonokban is tapasztalható kis javulás, az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új fertőzöttet ezekben az intézményekben – tette hozzá .

Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: a lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el.

Szerdán átadták a berendezések gyártócsarnokát, megkezdődik a lélegeztetőgép gyártása, naponta tíz készülhet el – közölte az alezredes.

A bértámogatási program már 137 ezer ember munkahelyét védi

Bodó Sándor közölte: a munkahelyvédelmi bértámogatásra augusztus 31-éig lehet beadni az igényeket, a pályázatban pedig újabb könnyítéseket vezettek be.

A miniszterelnök egy videót osztott meg a Facebook oldalán a veszélyhelyzet 79. napján.

Videó foglalta össze a 2010. május 29-től, Orbán Viktor második miniszterelnöksége kezdetétől a mai napig tartó évtizedet. Csak nézünk, mint a moziban. A végén a lényeg: „Köszönöm a bizalmat Magyarország!”

Keresztes Ildikó dala, az Adj valamit! lett az aláfestő zene. A szöveg a videó után. Valahogy nagyon passzol.

“10 év. Köszönöm a bizalmat, Magyarország” – írta a bejegyzésben a kormányfő.